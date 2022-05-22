На сегодняшний день в России огнём пройдено более 42 286 га

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22 мая 2022, 12:38

Фото: pixabay.com

По данным Федерального агентства лесного хозяйства РФ на 22 мая площади лесных территорий России, охваченных огнём, составляют более 42 286 га, зафиксировано 96 лесных пожаров по которым проводились работы по активному тушению.

Режим ЧС введен в 6 субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республики Тыва, Хакасии, Красноярского края, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском муниципальных образованиях Курганской области, и в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края. Введен особый противопожарный режим в 44 субъектах Российской Федерации.



Сейчас по данным «Авиалесоохраны» анти лидером по площади, пройденной огнём, является Красноярский край – 39 пожаров на 15 048 га; за ним антирейтинг возглавляет Иркутская область и Забайкальский край - 11 787 га и 8 204 га соответственно.

Не обошёл огонь и заповедные территории, там пройдено огнём почти 500 га в Красноярском крае - ГПБЗ «Саяно-Шушенский», НП «Красноярские Столбы».

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации. К сожалению, большинство пожаров можно было избежать, так как это не природные катаклизмы, а неосторожное обращение с огнём. Например, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности.