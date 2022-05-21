По вине «Северстали» около 70% опасных выбросов происходит в Вологодской области и 90% в Череповце

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21 мая 2022, 14:06

Фото: pixabay.com

Металлургический комбинат «Северсталь» образует более 90% загрязнений в Череповце, где находится предприятие и около 69% опасных выбросов Вологодской области. Об этом пишет портал «Newsvo» со ссылкой на доклад регионального департамента природы по результатам прошедшего года.

Компания каждый год вкладывает средства в деятельность по защите природы. Как пишет «НИА Экология», только в прошлом году предприятие потратило около десяти миллионов рублей на высадку растений в рамках программы «зелёный щит».

Будем надеяться, что федеральная программа «Чистый воздух» позволит модернизировать предприятие и поставить качественные фильтры для улавливания опасных для человека и природы выбросов организации.