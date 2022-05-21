Почему вымирают пчёлы или как остановить пчелиный апокалипсис

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21 мая 2022, 11:41

Фото: pixabay.com

Ученые подсчитали, что 75% всех продкультур на планете зависят от опыления насекомыми. Пчёлы гибнут от разных факторов, но самое страшное, что такого глобального вымирания этой популяции не наблюдалось никогда ранее, сообщает ТАСС.

Темпы ежегодного вымирания пчёл достигают до 20 % популяции. Если такой темп сохранится, то к 2035 году эти трудолюбивые опылители практически всех видов фруктовых культур и цветов исчезнут полностью.

Ученые отмечают смертность пчёл от паразита Varrora destructor – 29 %. Гибель от пестицидов 18%; деградация среды обитания – 12%; изменение климата - 10%; сельскохозяйственные вредители - 7%.

Процент вымирания популяции пчёл в некоторых странах достигает более 15% за зиму. А в 2019 году, в отдельных регионах фиксировали вымирание всех пчелиных семей. Печальные три первых места по вымиранию пчёл занимают Северная Америка, Европа и Южная Африка.

Пчелы — главные опылители соцветий фруктовых деревьев, ягод, злаков. Если растения не опыляются и не плодоносят и люди останутся без фруктов.

Ученые во всём мире сходятся в едином мнении, что человечеству срочно необходимо отказаться от использования в сельском хозяйстве химикатов и разного рода пестицидов. Вместо заборов создавать живые изгороди, так как человек стремительно наступает на ареалы обитания пчелиных семей, ну и конечно искать способы лечения этих незаменимых для опыления насекомых от различных паразитов.