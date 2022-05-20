Дельфины выстраиваются в очередь для самолечения кожных заболеваний в коралловых «клиниках»

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20 мая 2022, 16:08

Фото: pixabay.com

Если человек заболевает сыпью, он может пойти к врачу и тот пропишет ему мазь или таблетки для её лечения. Индо-тихоокеанские афалины (разновидность дельфинов) также получают кожные заболевания и примерно, как люди в поликлинике выстраиваются в очередь «нос к хвосту» для того, чтобы потереться о кораллы.

Новое исследование показывает, что эти кораллы обладают лечебными свойствами, предполагая, что дельфины используют морских беспозвоночных для лечения кожных заболеваний, сообщает «eurekalert.org».

Тринадцать лет назад соавтор Анджела Зильтенер, биолог дикой природы из Цюрихского университета, Швейцария, впервые наблюдала дельфинов, трущихся о кораллы в северном Красном море, у побережья Египта. Она и ее команда заметили, что дельфины были избирательны в отношении того, о какие кораллы они трутся, и они хотели понять, почему. «Я не видела такого поведения кораллового трения, описанного ранее, и было ясно, что дельфины точно знали, какой коралл они хотят использовать», — говорит Зильтенер. «Я подумал: «Должна быть причина».

Большинство исследований дельфинов проводится с поверхности воды, но поскольку Зильтенер является дайвером, она смогла изучить дельфинов вблизи.

Она и ее коллеги смогли идентифицировать и взять образцы кораллов, о которые терлись дельфины. Исследователи обнаружили, что, многократное трение дельфинов о кораллы, возбуждало крошечные полипы, которые составляют коралловое сообщество, и эти беспозвоночные выделяли слизь.

Для того, чтобы понять, какие свойства содержала слизь, команда собрала образцы этих кораллов.

Используя различные методы поверхностных анализов и добавив масс-спектрометрию высокого разрешения для анализа образцов горгониевого коралла Rumphella aggregata, кожаного коралла Sarcophyton sp. и губки Ircinia sp., они обнаружили 17 активных метаболитов с антибактериальной, антиоксидантной, гормональной и токсической активностью.

Это открытие этих биологически активных соединений убедило команду, что слизь кораллов и губок служит для регулирования микробиома кожи дельфина и лечения инфекций.

«Повторное растирание позволяет активным метаболитам вступать в контакт с кожей дельфинов», — говорит Морлок. «Эти метаболиты могут помочь им достичь гомеостаза кожи и быть полезными для профилактики или вспомогательного лечения микробных инфекций».

Рифы, где встречаются эти кораллы, являются важными местами для местных популяций дельфинов. Они направляются туда, чтобы отдохнуть и повеселиться. «Многие люди не понимают, что эти коралловые рифы являются спальнями для дельфинов, а также игровыми площадками», — говорит Зильтенер. В перерывах между снами дельфины часто просыпаются, чтобы выполнить потереться о кораллы. «Это похоже на то, как будто они принимают душ, чистят себя перед сном или встают на день», — говорит она.

Зильтенер и ее команда надеются, что до тех пор, пока рифы остаются безопасным местом для дельфинов, несмотря на туризм и гибель кораллов, они смогут продолжать изучать трение о кораллы и определять, какие выбранные кораллы и губки используются для конкретных частей тела.