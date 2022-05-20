Союз пациентов просит признать ожирение социально значимым заболеванием России

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20 мая 2022, 12:03

Фото: pixabay.com

В России почти у 50% взрослых избыток веса и ожирение, а у детей статистика распространяется на каждого третьего ребенка. Союз пациентов предложил дорожную карту по борьбе с ожирением. ВСП просит признать это состояние социально значимым заболеванием, пишет «vdmsti.ru».

Причины, как уже было выше сказано этого заболевания разные, экология, неправильное питание, ГМО и много других факторов, в том числе неправильный ритм жизни.

Доктор медицинских наук, эндокринолог, завкафедрой детских болезней Тюменского государственного медуниверситета Светлана Сметанина отметила, что за последние 30 лет проблема случаев ожирения у взрослых увеличилась в 2-2,5 раза, а среди детей в 8-10 раз.

«Причинами являются изменение стиля жизни с активного на малоподвижный и качества питания – доступность высококалорийных продуктов, в том числе кондитерских изделий и напитков», – сказала она.

Если Минздрав включит ожирение в состав социально значимых заболеваний, то пациенты смогут получать бесплатное лечение, в том числе хирургическое вмешательство при необходимости.

На данной этапе необходимы образовательные и медицинские программы, развивающие культуру питания, здоровый образ жизни и гармоничный витаминный рацион, учитывая специфику работы или образа жизни человека. А Минздраву и Минпросвещению ВСП рекомендует систематизировать подходы к школьному меню.