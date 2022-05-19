Почему перелетные птицы прилетели с опозданием в Великобританию этой весной

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19 мая 2022, 15:03

Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что причиной послужили северо-восточные ветры и плохая погода в Южной Европе, которые и задержали прибытие многих перелетных птиц из Африки к югу от Сахары в Великобританию в этом году.

Городские и сельские, такие как стрижи и ласточки, тоже прилетели с большим опозданием, по крайней мере по сравнению с последними годами наблюдений, сообщает Тhe guardian».

Весенняя миграция является длинным эволюционным процессом, в котором птицы преодолевают значительные расстояния.

Есть «мигранты» на короткие расстояния, такие как Евразийская черная шапка и другие виды, которые в основном зимуют в Испании и Северной Африке, они прибыли вовремя.

Один из основных опасений орнитологов заключается в том, что по мере того, как климатические температуры смещаются на всех континентах, птицы могут изо всех сил пытаться адаптироваться к этим трудным и драматическим для них изменениям.

Долгосрочное исследование больших синиц в Уитэм-Вудс недалеко от Оксфорда показало, что эти местные птицы теперь откладывают яйца на три недели раньше, чем раньше; но этот вариант просто недоступен для многих мигрантов, которые возвращаются в Великобританию, используя смену сезона, а не температуры.