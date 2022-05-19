В России появится единый реестр учета и контроля питьевой воды

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 мая 2022, 11:40

Фото: pixabay.com

В срок до 20 июня 2022 информацию о запасах воды, местах добычи, рациональности использования должны загрузить все регионы России. Посмотреть базу данных сможет любой желающий, сообщает Тelegram-канал «Истина в воде».

Первый важный шаг к экологической открытости сделан, это также поможет перераспределять ресурсы между регионами. Там будут данные от разных ведомств: Роснедр, Росводресурсов и Роспотребнадзора.

В России собираются создать общегосударственный единый реестр питьевой воды. До конца года платформа будет полностью готова и отработана и с помощью неё можно будет увидеть информацию о запасах воды, сколько поставлено на баланс, где ведётся добыча, рационально ли используются ресурсы и другие данные.

По мнению министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова реестр позволит регулировать водоснабжение в засушливых регионах.

«Мы сможем балансировать и перераспределять мощности между вододефицитными регионами и регионами, где достаточно водных ресурсов», - сказал министр.