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18 мая 2022, 11:59

Фото: pixabay.com

Загрязнение планеты, ответственное за одну из шести смертей в мире, предупреждают ученые. Токсичный воздух, вода и почва являются «экзистенциальной угрозой для здоровья человека, сообщает «Тhe guardian».

Число погибших от загрязнения затмевает число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых или от злоупотребления наркотиками и алкоголем. Исследователи подсчитали экономическое воздействие смертей от загрязнения на уровне 4,6 трлн долларов, , сообщает в обновленном докладе комиссия «Ланцет» по загрязнению и здоровью.

Общее воздействие загрязнения не улучшилось со времени первого глобального обзора в 2017 году, с тех пор, как из-за него было потеряно 45 миллионов жизней. Смертность от токсичного воздуха и химических веществ выросла на 7% с момента предыдущего обзора и на 66% с 2000 года, что обусловлено увеличением сжигания ископаемого топлива, ростом численности населения и незапланированной урбанизацией. Этот рост был компенсирован улучшением «древних бедствий» воды, загрязненной патогенами, и плохой санитарии и дыма в помещениях от пожаров.

Исследователи заявили, что загрязнение, климатический кризис и уничтожение дикой природы и природы «являются ключевыми глобальными экологическими проблемами нашего времени.

Профессор Филип Лэндриган из Бостонского колледжа в США и ведущий автор анализа сказал: «Загрязнение по-прежнему является самой большой экзистенциальной угрозой для здоровья человека и планеты. Предотвращение загрязнения может также замедлить изменение климата - достижение двойной выгоды для здоровья планет - и наш доклад призывает к массовому, быстрому переходу от всех видов ископаемого топлива к чистой, возобновляемой энергии».

В новом обзоре, опубликованном в журнале Lancet Planetary Health, были проанализированы данные проекта «Глобальное бремя болезней» 2019 года, самые последние из доступных, и было обнаружено, что загрязнение воздуха вызвало почти 75% из 9 миллионов смертей от загрязнения.

Токсичные химические вещества привели к 1,8 миллиона смертей, в том числе 900 000 смертей от загрязнения свинцом.

По словам Фуллера, отравление свинцом может значительно снизить интеллект среди больших групп населения, источники которого включают водопроводные трубы, краску, переработку автомобильных аккумуляторов на заднем дворе, а также продукты питания, такие как загрязненная куркума.

По словам ученых, число смертей от химических загрязнителей, вероятно, будет занижено, поскольку только небольшая часть из 350 000 используемых синтетических химических веществ была адекватно проверена на безопасность. Коктейль из химического загрязнения, который пронизывает планету, преодолел безопасный предел стабильности глобальных экосистем, от которых зависит человечество, сообщили исследователи в январе.

Более 90% случаев смерти от загрязнения происходит в странах с низким и средним уровнем дохода, таких как Индия и Нигерия.

Небезопасная вода вызывает 1,4 миллиона ранних смертей в год, но этот показатель снижается из-за улучшений в санитарии и здравоохранении, особенно в Африке. Тем не менее, по оценкам ООН, более 2 миллиардов человек до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде.

«Загрязнение, как правило, рассматривается как локальная проблема», - сказала Рэйчел Купка, также из GAHP, в которую входят Программа ООН по окружающей среде и Всемирный банк. «Тем не менее, ясно, что загрязнение является планетарной угрозой. Необходимы глобальные действия в отношении всех основных современных загрязнителей».