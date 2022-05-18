Влияние качества мусора, фауны и окружающей среды на разложение подстилки в лесных экосистемах

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18 мая 2022, 09:27

Фото: pixabay.com

Разложение подстилки является ключевым процессом, который контролирует углеродные и питательные циклы в лесных экосистемах.

При разложении мусора в местных экосистемах или в больших масштабах, необходимо учитывать три фактора, включая качество мусора, фауну и окружающую среду (место разложения), которые влияют на разложение мусора, сообщает «phys.org».

Тем не менее, большинство существующих исследований были сосредоточены на независимом влиянии этих факторов на разложение мусора.

Ученые Китайской академии наук исследовали разложение помета в 5040 мешках, и выявили, что скорость разложения подстилки в основном контролировалась качеством мусора, а затем фауной почвы и участком разложения подстилки как в моноспецифических, так и в смешанных подстилках.

Чтобы дополнительно изучить, какой параметр качества мусора влияет на скорость разложения, исследователи проанализировали четырнадцать параметров качества подстилки, чтобы указать, что концентрация магния (Mg) и соотношение лигнина / фосфора влияют на скорость разложения подстилки независимо от размера почвенной фауны.

Они показали, что почвенная фауна, особенно макрофауна, значительно увеличивает моноспецифическое, но не смешанное разложение подстилки.

Кроме того, усиливается разложение подстилки на участках плантаций с плохим питательным статусом почвы, что обусловливает важность улучшения круговорота питательных веществ для восстановления лесных экосистем умеренного пояса в почвах с низким плодородием.

В совокупности это исследование демонстрирует механизм разложения подстилки в лесной экосистеме умеренного пояса. При восстановлении плодородия почвы на участках насаждений следует учитывать обратную связь между растениями и почвой для дальнейшего изучения.