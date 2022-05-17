Анализ древних благовоний, найденных в королевском храме Фамен, отражает важность торговли благовониями вдоль Шелкового пути

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17 мая 2022, 19:00

Фото: pixabay.com

Королевский храм Фамен, расположенный в городе Фамен уезда Фуфэн в Китае, был построен между 499 и 532 годами н.э. с целью размещения кончика пальца Шакьямуни, основателя буддизма.

Команда исследователей, связанных с Дворцовым музеем, Музеем храма Фамен и Университетом Китайской академии наук, провела анализ древних благовоний, найденных в королевском храме Фамен, сообщает «phys.org».

Раскопки на этом месте в 1987 году выявили ранее неизвестный подземный дворец в храме. В дополнение к пальцу, дворец также содержал несколько контейнеров с благовониями.

После инфракрасной спектроскопии и других анализов были раскрыты ингредиенты, содержащиеся в благовониях.

В одном контейнере были смешаны агаровое дерево и элеми смола, последняя из которых считалась очень ароматной. Другой контейнер содержал смесь ладана и агарового дерева, что является самым ранним известным примером специального процесса смешивания, известного как Hexiang. Кроме того, большинство ингредиентов, найденных в благовониях, растут за тысячи километров от храма. Находка, как предполагают исследователи, подчеркивает важную роль, которую благовония играли в торговых путях по всему Китаю.

Ладан, например, пришел из некоторых частей Африки или Аравии, а агаровое дерево возникло в Индии или Юго-Восточной Азии. Исследователи предполагают, что транспортировка благовоний могла быть основным фактором в развитии Шелкового пути.

Окружающая среда, в которой был найден ладан, предполагает, что он был сделан во время династии Тан, а тексты периода, описывающего смешивание ароматических материалов, были датированы между 619 и 907 годами нашей эры. Находка благовоний в храме оказалась намного древней, чем предполагалась ранее.