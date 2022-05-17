В Австралии с ростом производства зеленой энергии начались экологические проблемы

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17 мая 2022, 12:55

Фото: pixabay.com

В Австралии и многих других странах добыча полезных ископаемых, осуществляемая для получения полезных ископаемых, необходимых для возобновляемых источников энергии, приводит к таким проблемам, как разрушение диких районов и токсичный сток в важные источники воды.

На самом деле, создание этой возобновляемой энергии, похоже, имеет противоположный эффект заявленной цели движения зеленой энергии по снижению вреда для окружающей среды, пишет «Рollution.news».

В то время как климатические паникеры настаивают на использовании ветряных турбин, солнечных батарей и крупномасштабных батарей для снижения зависимости от ископаемого топлива, они, похоже, игнорируют тот факт, что именно различные минералы, такие как медь, кобальт, литий и никель, необходимые для создания этих решений, зависят от горнодобывающей промышленности и создают собственные экологические проблемы.

Между тем, остров Кинг, область, известная в Австралии своей природной красотой и высококачественным сыром, ламинарией, устрицами и говядиной, вот-вот станет домом для одной из крупнейших вольфрамовых шахт.

Открытая шахта за пределами Дарвина, которая производит литий для аккумуляторов электромобилей, уже влияет на местные водные пути. Соседи жалуются на молочный цвет и мутные воды, которые когда-то были прозрачными и сильно обеспокоены тем, как далеко зайдет ущерб.

По данным австралийского ABC News, каждый произведенный электромобиль нуждается примерно в 200 килограммах минералов, таких как литий, кобальт, никель и медь, что в шесть раз больше, чем требуется транспортному средству с газовым двигателем. Ветряная турбина, тем временем, нуждается в четыре раза, большем количестве минералов, чем угольная электростанция для производства того же количества электроэнергии.

Самые консервативные прогнозы Международного энергетического агентства показывают, что спрос на литий вырастет в 13 раз в годы, предшествующие 2040 году, при этом спрос на кобальт вырастет по крайней мере в шесть раз, редкоземельные металлы утроятся, а медь удвоится, иллюстрируя, насколько большой ущерб может быть нанесен нашей планете.

Чтобы подпитывать «зеленую мечту», потребуется коммерческая добыча лесов в больших масштабах, подпитываемая рабским трудом и отмеченная огромным экологическим разрушением. Добыча материалов для возобновляемых источников энергии уже загрязняет местные источники воды и уничтожает дикую природу, и проблема, вероятно, будет только усугубляться, поскольку призывы к переходу на полностью возобновляемые источники энергии нарастают.