В Европе снимают с рек плотины для восстановления маршрутов миграции рыб и биоразнообразия

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16 мая 2022, 14:38

Фото: pixabay.com

В прошлом году было снято более 200 барьеров, включая плотины, в 17 реках Европы, что помогло восстановить маршруты миграции рыб и повысить биоразнообразие и устойчивость к изменению климата. Это стало рекордным годом для удаления плотин по всему континенту. Испания лидировала, со 108 структурами, выведенными из рек страны, сообщает «Тhe guardian».

Все большее число правительств, НПО, компаний и сообществ понимают важность прекращения искусственных преград в реках, которые мешают естественному току и преграждают пути миграции рыб и других земноводных, а также угрожают естественному природному ландшафту и эндемиками.

По разным оценкам, на реках Европы существует более 1 миллиона барьеров, многие из которых были построены более века назад. По крайней мере, 150 000 являются старыми, устаревшими барьерами, которые не служат никакой экономической цели.

Плотины и другие речные препятствия блокируют пути миграции рыбы, что часто приводит к потере районов размножения и сокращению численности таких видов, как лосось, осетр, форель и угорь, что влияет на более широкое биоразнообразие экосистем, включая виды, начиная от орлов и заканчивая выдрами. Свободно текущие реки также переносят отложения и питательные вещества.

«Удаление плотин является реальной необходимостью», - сказал Фернандес Гарридо. «У нас есть сотни тысяч заброшенных барьеров, что является проблемой безопасности. Плотины влияют на качество воды и уровень подземных вод, вызывают эрозию каналов и прибрежных районов и исчезновение пляжей, генерируют выбросы парниковых газов и приводят к сокращению и даже вымиранию популяций мигрирующих рыб, при этом за последние 50 лет мигрирующих рыб в Европе сократилось на 93%. Плотины оказывают негативное влияние на окружающую среду, поэтому, если плотина или плотина больше не являются строго необходимыми, мы не должны перекладывать бремя на будущие поколения».

Dam Removal Europe — это коалиция семи организаций, включая Всемирный фонд миграции рыб, WWF, Rivers Trust и Rewilding Europe, работающих над восстановлением здоровых, свободно текущих рек по всему континенту. Последний отчет показал, что 76% удалений были небольшими плотинами и плотинами, но 24% были выше 2 метров. Три страны - Португалия, Черногория и Словакия - зарегистрировали свои первые в истории удаления плотин в 2021 году. В Финляндии также была демонтирована действующая гидроэнергетическая плотина, первая из трех на реке Хийтоланйоки, которая, как ожидается, позволит лососю, не имеющему выхода к морю, вернуться на нерестилища.

В связи с резким сокращением популяций пресноводных рыб восстановление свободно текущих рек считается неотложным. «Мы действительно считаем, что 2022 год превзойдет 2021 год, потому что создаются финансовые средства, чтобы помочь покрыть расходы на удаление, такие как новая программа Open Rivers, которая инвестирует 42,5 млн евро в течение следующих шести лет, чтобы помочь устранить речные барьеры в Европе», - сказал Фернандес Гарридо.