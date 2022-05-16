Экологические итоги недели: Увеличение СО2 положительно влияет на количество цветов в тропиках; на Урале исчезают участки тундры

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16 мая 2022, 11:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прошедшая неделя была полна резонансных экологических новостей и исследований. Так, Минприроды России, ссылаясь на неравную борьбу с пожарами, опубликовало документ для общественного обсуждения, в котором предлагает разрешить сплошные рубки леса вблизи населенных пунктов, в заповедных лесах, участках вдоль водных объектов и вокруг объектов экономики для создания «противопожарных разрывов». Из-за изменения климата на Урале отдельные участки горной тундры исчезнут в ближайшие 30 лет, а увеличение углекислого газа в атмосфере положительно влияет на количество цветов в тропических лесах. И, похоже, что все эти события в той или иной степени связаны с изменением климата.

Как выяснилось из нового исследования ученых Университета штата Флорида растения любят СО2, а изменение климата связано с более цветистыми лесами в тропиках. Исследование выявило удивительную связь между растущим содержанием углекислого газа в атмосфере и цветением цветов в отдаленном тропическом лесу.

Для этого ученые оценили запись наблюдений за растениями, собранными и заархивированными на панамском острове Барро Колорадо за 28 лет. Было обнаружено, что повышение темпов роста углекислого газа подготовило почву для многолетнего увеличения общего производства цветов. Растения преобразуют атмосферный углекислый газ в энергию в виде сахаров, которые они могут использовать для питания любого количества жизненно важных процессов. По мере того, как в атмосферу выбрасывается больше углекислого газа, растения имеют возможность производить изобилие новой энергии.

И это неудивительно, если обратится к геологическому прошлому Земли.

«В конце третичного периода в позднем миоцене или раннем плиоцене примерно около 6-7 млн лет назад, концентрация углекислого газа в атмосфере была вдвое больше, чем в настоящее время. А суммарная продуктивность растительных покровов северной части Евразии и Америки была выше сегодняшних значений примерно на 52%. И, возможно, не совсем корректно сравнивать наше время с геологическим прошлым в виду вероятных климатических различий, тем не менее палеоданные говорят о том, что продуктивность растительных сообществ Земли возрастет при удвоении углекислого газа в атмосфере», — это выдержка из диссертации Ивана Алтунина, 1983 год.

И, действительно, по мере того, как концентрации углекислого газа в атмосфере продолжают расти, а глобальный климат меняется соответствующим образом — темпераментные тропические леса могут продолжать испытывать новые и удивительные экологические сдвиги.

В горном Урале тоже наблюдаются климатические изменения. Ученые фиксируют на части территории сдвиг границы лесов выше в горы на тысячи квадратных километров. Это в основном касается северных регионов - Северного, Приполярного и Полярного Урала. В этих горных провинциях леса становится больше, увеличиваются его функции - такие, как почвозащитные климаторегулирующие и водорегулирующие. В связи с наступлением лесов начинает меняться и горный ландшафт. Исчезает горная тундра на некоторых вершинах Южного Урала. Голубику и реликтовый можжевельник, золотой корень, а также другие виды эндемиков скоро заменит древесная и кустарная растительность.

По данным УрО РАН, за последние 50-70 лет на многих вершинах горные тундры уже полностью исчезли. Если климат продолжит меняться на вершинах, высота которых не превышает 1 200 - 1 250 м, горные тундры исчезнут в ближайшие 20-30 лет.

В России открылся пожароопасный сезон, несмотря на беспрецедентное финансирование регионов со стороны правительства. Сейчас пожары бушуют практически повсеместно и, к сожалению, деньгами их потушить нельзя. В связи с этим Минприроды выступило с инициативой и предлагает для создания «противопожарных разрывов» разрешить сплошные рубки леса вокруг населенных пунктов. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Похожие сплошные рубки были предложены ведомством и на заповедных лесах, и на участках вдоль водных объектов.

Сейчас леса вокруг городов выполняют функцию защитных и позволяют городам не задохнутся в собственных выбросах, а также дают возможность отдыха и выезда на природу на выходных.

Насколько предложение Минприроды правильно - время покажет, но ясно одно, что рубка вдоль воды приведет неминуемо к эрозии берегов и другим негативным изменениям водной экосистемы.

«На самом деле, все ровным образом наоборот: большинство ландшафтных пожаров переходит на поселения и объекты инфраструктуры не с лесов, а с безлесных пространств с сухой травой, которая равномерно и быстро просыхает, жарко горит и по которой огонь легко разносится ветром на большие расстояния», — говорит Алексей Ярошенко из «Гринписа России».

Сейчас Лесной кодекс запрещает проводить на этой территории сплошные рубки. Есть лишь несколько исключений. В частности, запрет не действует, если необходимо проводить аварийно-спасательные работы. И всё же, сплошная вырубка леса не выглядит как разумное предложение. Впрочем, что ещё можно ожидать от инициатив Минприроды.



