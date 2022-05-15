Конашенков: уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники

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15 мая 2022, 12:21

Фото: пункты, обстрелянные ракетами воздушного базирования

Минувшей ночью дальняя авиация ВКС РФ неплохо поработала. Высокоточными ракетами воздушного базирования были обстреляны два пункта управления войсками, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом и других новостях специальной военной операции рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фронтовая и армейская авиация атаковала 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате обстрелов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Солёное Харьковской области и над островом Змеиный.

Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».