Знаковые стройки военных лет

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9 мая 2022, 11:58

Фото: соцсети

Великая Отечественная война стала самой разрушительной за всю истории страны. В 1941-1945 годы были полностью или частично разрушены 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень, около 32 тыс. промышленных предприятий. Из строя были выведены 65 тыс. км железнодорожных путей и свыше 4 тыс. железнодорожных станций, взорвано 13 тыс. мостов общей длиной около 300 км. При этом за весь военный период общие объемы промышленного и гражданского строительства в СССР не только не сократились, но и значительно выросли относительно предыдущих лет, в том числе благодаря особым мерам госрегулирования, об этом сообщает «Главгосэкспертиза».

Задачи низкобюджетного строительства, конечно же, отложили заметный отпечаток на архитектуру 1940-х годов.

Так, для быстрого возведения промышленных и жилых зданий стали массово применяться легкие сборные модули из щитовых и каркасных деревянных конструкций. А дефицит металла и крупной древесины для перекрытий послужили стимулом для разработки альтернативных решений в виде арочных и сводчатых конструкций.

Со второго полугодия 1941 года и до конца 1945-го в целом по стране было построено и введено 102,5 млн кв. м жилья, в том числе 60,8 млн кв. м – на территории РСФСР.

Буквально на второй день после окончания Сталинградской битвы местные власти призвали горожан выйти на стройку и «всю свою любовь к Отчизне и к городу вложить в свой труд». Примечательно, что в эти дни на одной из уцелевших надписей: «Мы отстоим тебя, Сталинград!» появилась буква «р». Так настенная клятва защитников города приобрела новый смысл: «Мы отстроим тебя, Сталинград!».