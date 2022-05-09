Самый большой пластиковый остров океана полон плавающей жизни

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9 мая 2022, 10:49

Фото: pixabay.com

Исследователи обнаружили, что маленькие морские существа обитают в равном количестве с кусочками пластика в частях Большого тихоокеанского мусорного пятна, что может иметь последствия для очистки загрязнения океана, пишет «nytimes».

В 2019 году французский пловец Бенуа Лекомт проплыл более 300 морских миль через Большое тихоокеанское мусорное пятно, чтобы повысить осведомленность о загрязнении морской среды пластиком.

Когда он плавал, он часто удивлялся, обнаружив, что он не один.

«Каждый раз, когда я видел плавающий пластиковый мусор, вокруг него была жизнь», — сказал г-н Лекомт.

Участок был не столько мусорным островом, сколько мусорным супом из пластиковых бутылок, рыболовных сетей, шин и зубных щеток. А на его поверхности плавали голубые драконьи голожаберные ветви, португальские man-o-wars и другие мелкие наземные животные, которые в совокупности известны как neuston.

Ученые на борту корабля, поддерживающего плавание г-на Лекомта, систематически брали пробы поверхностных вод участка. Команда обнаружила, что высокие концентрации совокупности микроорганизмов, живущих у поверхностной плёнки воды на границе водной и воздушной среды, были выше, чем за его пределами. В некоторых частях океанического мусора было почти столько же сколько микроорганизмов, сколько кусков пластика.

Мировой океан содержит пять кругов, больших систем круговых течений, питаемых глобальными ветровыми паттернами и силами, созданными вращением Земли. Они действуют как огромные водовороты, поэтому все, что плавает внутри одного, в конечном итоге будет втянуто в его центр. В течение почти столетия плавающие пластиковые отходы выливаются в круговороты, создавая ассортимент мусорных пятен. Самый большой, Большой Тихоокеанский, находится на полпути между Гавайями и Калифорнией и содержит не менее 79 000 тонн пластика, по данным Фонда очистки океана. Но мусор — не единственное, что собирают эти круговороты.

Есть две некоммерческие организации, работающие над удалением плавающего пластика из Большого Тихоокеанского пятна. Они работают по системе: как только сеть заполняется, корабль выносит ее содержимое на сушу для надлежащей утилизации, не обращая никакого внимания на невероятное количество морских обитателей иногда очень редких видов проживающих в этом мусоре.

Ученые начали бить тревогу ведь такие сети угрожают морской жизни, которая в огромном количестве перебралась и обосновалась там.

Хотя в конструкцию сети были внесены коррективы, чтобы уменьшить прилов, доктор Хелм считает, что любое крупномасштабное удаление пластика с участка может представлять угрозу для его жителей.

Пластик в океане представляет угрозу для морской жизни, убивая более миллиона морских птиц каждый год, а также более 100 000 морских млекопитающих, по данным ЮНЕСКО. Все, от рыбы до китов, могут запутаться, и животные часто ошибочно принимают его за пищу и в конечном итоге умирают от голода с желудками, полными пластика.

Океанский пластик, который в конечном итоге не душит альбатроса или не запутывает морского слона, в конечном итоге распадается на микропластик, который проникает в каждую ветвь пищевой сети и который практически невозможно удалить из окружающей среды.

Все согласны с тем, что нам нужно остановить поток пластика в океан.