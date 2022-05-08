Британцев попросили отслеживать фруктовые деревья для изучения климата

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8 мая 2022, 14:50

Фото: pixabay.com

Британской общественности было предложено отслеживать цветущие фруктовые деревья, чтобы помочь определить, меняет ли изменение климата модели цветения, в одном из крупнейших исследований такого рода в Великобритании, сообщает «Тhe guardian».

Людей просили записать цветение вишневых и сливовых деревьев и все что рядом с ними. Для этого в университете Рединга будет разработан веб-сайт, где гражданские ученые могут легко публиковать свои наблюдения, выводы и данные о цветении, погоде и урожайности. После сливовых и вишневых деревьев, британцев попросят понаблюдать таким же способом за яблонями.

Ученые опасаются, что изменение климата может заставить деревья цвести раньше, чем когда насекомые-опылители наиболее активны. Опылители, такие как пчелы, мухи, осы и мотыльки, эволюционировали в симбиозе с растениями, которые они опыляют. Теперь, когда считается, что растения цветут раньше из-за более теплой погоды, ежегодное появление этих насекомых может быть слишком поздним.

Если это так, это может означать, что фруктовые деревья, такие как яблоня, груша, вишня и слива, подвергаются неблагоприятному воздействию, поскольку они полагаются на опыление насекомыми для производства своих плодов. Это также может нанести вред популяциям насекомых, если они прибудут после того, как растения уже зацвели.

Крис Уайвер, доктор философии из Университета Рединга, который возглавляет проект Fruitwatch, сказал: «Нам нужно, чтобы представители общественности выходили в сады, наделы, сады или парки и рассказывали нам, что они видят. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смотрели на как можно больше деревьев, чтобы сказать нам, действительно ли изменение климата влияет на опыление плодовых деревьев. Если это так, то потребуются действия для предотвращения потенциально значительного воздействия на производство фруктов.

«Опылители и фруктовые деревья, выпадающие из синхронизации, могут означать проблемы с поставками, а также более дорогие и низкокачественные фрукты. Опылители делают невероятную работу для планеты, и если насекомые не смогут опылять фруктовые деревья, то это потенциально опасно для людей».