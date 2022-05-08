ИПХФ РАН: Российские химики создали аэрогель для ликвидации последствий разливов нефти

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8 мая 2022, 13:17

Фото: pixabay.com

Сотрудники Лаборатории спектроскопии наноматериалов ИПХФ РАН совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана создали новый композитный аэрогель на основе графена и политетрафторэтилена (тефлона), который может найти свое применение в ликвидации разливов нефтепродуктов, в том числе – в арктических зонах.

Гель супергидрофобный и более чем в 30 раз легче воды. Он поглощает только органические растворители и нефтепродукты, а еще – его можно использовать повторно. Разработка заняла у специалистов более 20 лет.

К сожалению, утечки нефтепродуктов происходят повсеместно, поэтому после создания самого материала химики сосредоточились на его прикладном применении. Будем надеяться, что это изобретение поможет экологии Севера и не только.