В США запретят сигареты с ментолом и ароматизированные сигары, чтобы людям было проще бросить курить

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7 мая 2022, 16:12

Фото: pixabay.com

«Предлагаемые правила помогут предотвратить превращение детей в следующее поколение курильщиков и помогут взрослым курильщикам бросить курить», - сказал министр здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра в своем заявлении, сообщает «apnews».

Ментол перебивает вкус табака (который вообще-то не вкусный) и затрудняет отказ от курения. Если сигареты с ментолом исчезнут, это поможет предотвратить до 650 тысяч смертей от курения в течение 40 лет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что отказ от ментоловых сигарет может предотвратить от 300 000 до 650 000 смертей от курения в течение 40 лет.

Табачным компаниям дадут год на то, чтобы перестроить производство.

Altria, которая продает ментоловые сигареты и ароматизированные сигары, заявила, что не согласна с запретом.

«Вывод этих продуктов с легального рынка подтолкнет их на нерегулируемые, криминальные рынки», — говорится в заявлении компании. «Мы будем продолжать участвовать в этом долгосрочном процессе регулирования».

FDA несколько раз пыталось избавиться от ментола, но столкнулось с сопротивлением со стороны Big Tobacco, членов Конгресса и конкурирующих политических интересов как при демократической, так и при республиканской администрациях.

Ментол является единственным сигаретным ароматом, который не был запрещен в соответствии с законом 2009 года, который дал FDA полномочия на табачные изделия, исключение, согласованное лоббистами отрасли.

FDA предприняло несколько попыток начать ликвидацию ментоловых сигарет при администрациях Обамы и Трампа, но никогда ранее не выпускало официальную дорожную карту о том, как выполнить запрет.

«Это первый раз, когда была поддержка со стороны администрации», - сказал Митч Зеллер, который недавно ушел в отставку после девяти лет руководства табачным центром FDA. «Если эти правила будут завершены, они станут законом страны, и станет незаконным продавать ментоловые сигареты и ароматизированные сигары».

Ликвидация ментола станет огромным ударом для табачных компаний, в том числе Reynolds American, которая продает ведущие ментоловые бренды Newport и Kool. С медленным снижением курения табачные компании диверсифицируются в альтернативные продукты, включая электронные сигареты и табачные пакеты. Но эти предприятия по-прежнему составляют крошечный кусочек отраслевых продаж.