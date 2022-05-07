Суд обязал мэрию Ярославля обеспечить очистку сточных вод, поступающих в Волгу

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7 мая 2022, 15:05

Фото: pixabay.com

Мэрия Ярославля должна обеспечить соответствующую нормативам очистку сточных вод, поступающих через ливневой коллектор из центральной части города в Волгу. Таково решение Кировского районного суда, сообщает «НИА Экология» со ссылкой на ИА REGNUM.

Соответствующий иск на городскую мэрию, АО «Кордиант» и «ТГК-2» подал Ярославский межрайонный природоохранный прокурор.

В реке Волга в районе спорного коллектора, превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ составило по нефтепродуктам – в 95,6 раз; по фенолам (общим) — в 3,9 раза, — говорится в решении Кировского районного суда.

Несмотря на возражения мэрии, заявившей, что в её собственности находится только часть коллектора, в то время как им пользуется целый ряд предприятий таких как АО «Кордиант», ПАО ТГК-2, АО- Ярполимермаш-Татнефть и другие, суд постановил частично удовлетворить исковый требования природоохранной прокуратуры.