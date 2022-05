От максимумов Индии до минимумов в Таиланде, погода в Азии достигает экстремальных показателей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

7 мая 2022, 14:54

Фото: pixabay.com

В последние дни апреля наблюдались дальнейшие невыносимые температуры, зарегистрированные в Индии и Пакистане. Температура достигла максимума в 49 C в Джейкобабаде, Пакистан, 30 апреля, с максимумом 47,2 C, наблюдаемым в Банде, Индия. Индийский метеорологический департамент подтвердил, что средние температуры в апреле были самыми высокими для северных и центральных частей страны с тех пор, как записи начались более 100 лет назад, сообщает «the guardian».

Несмотря на небольшую передышку в экстремальной жаре за последние несколько дней, температура снова усилится в эти выходные и на следующей неделе, а максимальные температуры, как ожидается, приближаются к 50 C в некоторых частях северо-западной Индии и Пакистана.

Ученые связывают эти экстремальные значения низких и высоких температур с изменением климата.

Так, например в Африке уже 13 лет идет снижение количества осадков и увеличение температур, что приводит к голоду и засухе.

По мере того, как тепловая волна в Индии и Пакистане снова начинает усиливаться, Таиланд и Китай регистрируют странно холодные майские дни.

2 мая Гонконгская обсерватория достигла отметки 16,4 C. Это была самая низкая температура мая, зарегистрированная с 1917 года, и побила предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. Южный китайский город Гуанчжоу наблюдал температуру всего 13,7 C в тот же день, самую низкую температуру, когда-либо зарегистрированную в мае. 4 мая минимальная температура в 13,6 C была также зафиксирована в районе Умфанг, Таиланд. Это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в мае в Таиланде.