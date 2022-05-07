Биологи обнаружили, что почвенные бактерии отпугивают хищников при помощи запаха

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7 мая 2022, 12:43

Фото: pixabay.com

Биологи обнаружили, что почвенные бактерии отпугивают хищников при помощи геосмина — вещества, которое отвечает за характерный запах земли после дождя. Так бактерии сигнализируют хищникам о том, что они ядовиты.

Это первая находка предупреждающих сигналов в мире бактерий, сообщает «nplus1.ru».

Канадские ученые во главе с Лианой Заруби (Liana Zaroubi) из Университета Конкордии установили еще одну роль геосмина в почвенных экосистемах. Оказалось, что актинобактерии с его помощью отпугивают хищников — в лабораторных условиях это были круглые черви Caenorhabditis elegans.

Биологи выяснили, что наличие геосмина и 2-метилизоборнеола в чашках Петри изменяет характер движения червей, заставляя их быстрее двигаться и чаще менять направление движения.

Далее исследователи решили определить, как именно черви воспринимают эти вещества. Для этого использовали два типа мутантов червей: с нарушенным обонянием и с нарушенными вкусовым восприятием. Оказалось, что первые мутанты (черви) продолжали реагировать на терпены, а вот вторые их не воспринимали. Так ученые выяснили, что за восприятие этих веществ отвечают вкусовые нейроны ASE.

Эксперименты показали, что сами терпены не токсичны для червей, однако исследуемые бактерии S. coelicolor выделяют также токсичные метаболиты, которые опасны для червей. Таким образом, геосмин и 2-метилизоборнеол сигнализируют о том, что бактерии ядовиты.

Ученые заключают, что эти терпены в бактериальном мире выступают аналогом предупреждающей окраски ядовитых животных. Заруби и ее коллеги отмечают, что это первая находка у бактерий предупреждающих веществ.