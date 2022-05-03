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3 мая 2022, 14:17

Фото: pixabay.com

Исследователи из Медицинского центра Джорджтаунского университета оценили, как геоинженерия влияет на распространение инфекционных заболеваний. Ученые из Соединенных Штатов, Бангладеш, Южной Африки и Германии использовали климатические модели для моделирования передачи малярии в рамках двух будущих сценариев с геоинженерией и без нее.

Их модели были разработаны для определения того, какие температуры наиболее благоприятны для передачи малярии комаром Anopheles, а также сколько людей живет в районах, где возможна или вероятна тяжелая передача, сообщает "climate.news".

В обоих сценариях малярия, по прогнозам, значительно изменится между регионами, и еще один миллиард человек подвергнется риску именно в результате геоинженерных вмешательств.

«По сравнению с экстремальным потеплением... геоинженерия сведет на нет прогнозируемое сокращение почти на один миллиард человек, подверженных риску малярии», — говорится в исследовании.

Другими словами, вся идея «охлаждения» планеты с целью спасения жизней является полным заблуждением. Блокирование солнца и попытка захватить углекислый газ (CO2) из воздуха только сделают инфекционные заболевания еще большей проблемой.

«Последствия исследования для принятия решений значительны», - сказал Колин Карлсон, доцент Центра глобальной науки и безопасности в Медицинском центре Джорджтаунского университета.

Карлсон и старший автор нового исследования Кристофер Трисос, старший научный сотрудник Университета Кейптауна в Южной Африке, опубликовали комментарий в журнале Nature Climate Change еще в 2018 году, в котором выдвинули гипотезу о том, что теперь подтверждено их последними исследованиями.

Тогда они предупреждали, что передача малярии достигает пика в 25 градусов по Цельсию. Искусственное охлаждение планеты, как они обнаружили, резко увеличивает этот риск.

«Потенциал геоинженерии для снижения рисков изменения климата остается плохо изученным, и это может привести к ряду новых рисков для людей и экосистем», - сказали они.

Миллиардер-евгенист Билл Гейтс является одним из сумасшедших ученых, которые пытаются блокировать Солнце, чтобы остановить «глобальное потепление». Его план управления солнечной радиацией (SRM) включает в себя распыления химических аэрозолей в стратосферу, чтобы отражать солнечный свет обратно в космос.

Утверждается, что это «приостанавливает» глобальное потепление и поможет бороться с «климатической несправедливостью» (что бы это ни значило). Это новое исследование, однако, рассказывает совсем другую историю.

План Гейтса на самом деле убьет больше жизни, чем он когда-либо мог бы спасти.

Новый эксперимент Гейтса по выпуску миллиона генетически модифицированных (ГМО) комаров в Соединенных Штатах идет прямо сейчас, а как мы знаем, комары являются основным переносчиком распространения малярии и других инфекционных заболеваний.