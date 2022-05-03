В Красноярске горит склад полиэтиленовых отходов

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3 мая 2022, 12:17

Фото: pixabay.com

В Красноярске загорелся склад с полиэтиленовыми отходами. По словам очевидцев, густой и черный дым виден со всех концов города. Как передают в региональном ГУ МЧС, в тушении возгорания принимают участие 26 сотрудников пожарной охраны и шесть единиц техники, сообщает «НИА Экология».

Первоначальная площадь пожара составляла двести квадратных метров, однако затем она увеличилась до пятисот. На месте также работает экологическая лаборатория по замеру качества воздуха, направленная Министерством природы края. Пострадавших нет.