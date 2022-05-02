Фермент, поедающий пластик, может устранить миллиарды тонн отходов на свалках

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2 мая 2022, 13:30

Фото: pixabay.com

Вариант фермента, созданный инженерами и учеными из Техасского университета в Остине, может разрушать пластмассы, которые обычно разлагаются столетиями всего за несколько часов или дней, сообщает «phys.org».

Это открытие, может помочь решить одну из самых насущных экологических проблем в мире: что делать с миллиардами тонн пластиковых отходов, накапливающихся на свалках и загрязняющих наши природные земли и воду.

Фермент обладает потенциалом для перезарядки переработки в больших масштабах, что позволит крупным отраслям промышленности снизить воздействие на окружающую среду путем восстановления и повторного использования пластмасс на молекулярном уровне.

Во всем мире было переработано менее 10% всего пластика. Наиболее распространенным методом утилизации пластика, помимо выбрасывания его на свалку, является его сжигание, что является дорогостоящим, энергоемким и извергает вредный газ в воздух. Другие альтернативные промышленные процессы включают очень энергоемкие процессы гликолиза, пиролиза и/или метанолиза.

Биологические растворы забирают гораздо меньше энергии. Исследования ферментов для переработки пластмасс продвинулись в течение последних 15 лет. Однако до сих пор никто не смог выяснить, как сделать ферменты, которые могли бы эффективно работать при низких температурах, чтобы сделать их портативными и доступными в больших промышленных масштабах. FAST-PETase может выполнять процесс при температуре менее 50 градусов цельсия.

Затем команда планирует работать над расширением производства ферментов для подготовки к промышленному и экологическому применению. Исследователи подали патентную заявку на технологию и рассматривают несколько различных применений. Очистка свалок и озеленение отраслей с высоким уровнем переработки отходов являются наиболее очевидными. Но другим ключевым потенциальным использованием является восстановление окружающей среды. Команда рассматривает несколько способов доставки ферментов в поле для очистки загрязненных участков.