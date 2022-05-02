Экологические итоги недели: Амурские тигры нуждаются в помощи; средняя температура воздуха в Арктике за год повысилась на 2,9 С

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 мая 2022, 12:30 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Изменение климата влияет на нашу планету, тревожные новости идут практически из всех стран. Так, например, в США некоторые штаты не могут начать посевную пшеницы из-за наводнений, такая же информация идет из Китая, где тоже сдвигается посевная, а в Индии, наоборот, небывалая жара сжигает урожай зерновых. Все эти климатические факторы, возможно, приведут к нехватке продовольствия в будущем. На прошлой неделе в новом отчете ООН говорится о пострадавших от засухи районах Эфиопии, где наблюдается «резкое» увеличение числа детских браков из-за чрезвычайной ситуации, вызванной климатом за последние 40 лет. В России результаты мониторинга ведущего мирового научного центра по исследованию полярных областей Земли подтверждают общую тенденцию к потеплению в высоких широтах. Средняя температура воздуха в арктической зоне за год повысилась на 2,9 градуса С. По обновленным данным Росприроднадзора, в лесах Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях тигров насчитали около 550 особей, а это говорит о том, что тигры нуждаются в нашей помощи.

Наводнения задерживают посевную пшеницы и других культур на Северных равнинах США и могут вызвать нехватку продовольствия. Фермеры в высокопродуктивных сельскохозяйственных регионах Америки воздерживаются от того, чтобы положить семена в землю, чтобы избежать их вымирания. Однако с каждой неделей задержки посевной, потенциал урожайности сокращается. У фермеров Верхнего Среднего Запада может закончиться время, прежде чем будут просрочены предельно допустимые даты сева, а это может означать, что посевная в США может не состояться в полном объёме. В Китае сложились похожие неблагоприятные условия. Министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь заявил в прошлом месяце, что урожай озимой пшеницы, вероятно, будет плохим, чему способствуют наводнения и задержки с посадкой. Тем временем в Индии необычно ранняя, рекордно сильная жара снизила урожайность пшеницы, подняв вопросы о том, как страна будет решать свои внутренние потребности.

Вторник в городе Раджгарх, с населением более 1,5 миллиона человек в центральной Индии, был самым жарким в стране, с дневными температурами, достигшими максимума, почти в 46,5 градусов по Цельсию. Температура превысила отметку 45 C и в девяти других городах. Рекордная жара в марте (за все время наблюдения в Индии с 1901 года) привела к задержке роста урожая. Пшеница очень чувствительна к теплу, особенно на заключительной стадии, когда ее ядра созревают.

Индийские фермеры приурочивают посадку так, чтобы эта стадия совпадала с обычно более прохладной в Индии весной, но в этом году все пошло не так.

Помимо Индии, другие страны также борются с плохими урожаями, которые препятствуют их способности помочь компенсировать потенциальный дефицит поставок из России и Украины.

В Эфиопии не прекращается засуха. Три подряд сезона дождей без дождей привели к голоду и массовому перемещению людей на Африканском Роге, включая некоторые районы Эфиопии, Сомали, Кении и Джибути. Из-за голода на Африканском Роге, «отчаянные» родители подталкивают все больше девочек к ранним бракам, такие данные опубликовал Международный чрезвычайный детский фонд ООН (United Nations International Children’s Emergency Fund — UNICEF).

«Многие девочки в Эфиопии теперь сталкиваются с тем, чтобы выйти замуж в молодом возрасте, поскольку их родители стремятся найти дополнительные ресурсы через денежную компенсацию от семьи мужа и надеются, что их дочери будут накормлены и защищены более богатыми семьями», - предупредила Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Согласно данным, полученным ЮНИСЕФ на прошлой неделе, в период с февраля по август прошлого года было зарегистрировано 672 случая детских браков, а за шесть месяцев с сентября по март прошлого года это число подскочило до 2 282. Эту информацию предоставили местные власти.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) опубликовал Обзор гидрометеорологических процессов в Северной полярной области Земли за 2021 год. Результаты мониторинга подтверждают общую тенденцию к потеплению в высоких широтах. Положительная аномалия среднегодовой температуры воздуха в арктической зоне в 2021 году сохранялась и превышала норму на 2,9 °С. При этом отмечается снижение темпов роста температуры.

Стремительное сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане – это прямой результат глобального повышения температуры и изменения климата. Увеличение площади чистой воды в летний сезон имеет положительный хозяйственный эффект. Больше судов могут проходить по трассе Северного морского пути без ледокольной проводки, что благоприятно сказывается на увеличении грузопотока. Но, для природной климатической системы увеличение площади чистой воды летом приводит к накоплению тепла в океане. Это означает, что природа сама усиливает тенденцию к потеплению.

На трассе Северного морского пути арктических морей России наблюдались положительные аномалии температуры. Наибольшие изменения отмечались в морях Лаптевых и Карском, а наименьшие – в морях Чукотском и Восточно-Сибирском. По сравнению с 2020 годом в среднем температура воздуха по трассе Севморпути понизилась на 2,9 °С – от 4,9 °С в 2020 году до 2,0 °С в 2021 году.

Изменения температуры атлантических вод в Северном Ледовитом океане за отчетный период полностью соответствуют значениям предшествующего года, что свидетельствует об отсутствии как положительного, так и отрицательного тренда температуры. Впервые за последние 8 лет выявлено понижение максимальной температуры атлантических вод на 0,13 °С.

По обновленным данным Росприроднадзора, в лесах Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях тигров насчитали около 550 особей. К сожалению, только в 2021 году сотрудники ведомства зафиксировали гибель 16 особей, в том числе тигрят, пять из которых произошли по вине человека. Другие умерли из-за недоедания, переохлаждения или полученных травм. Ещё 23 тиграм в прошлом году потребовались срочная помощь и реабилитация.



Основная причина бедственного положения хищников — недостаток пищи. Именно голод толкает зверей на опасные вылазки в населённые пункты. Ведь основу рациона тигра составляют дикие кабаны. Однако, как было установлено, только за период с 2019 по 2021 годы их популяция сократилась вдвое. Выяснилось, что им тоже не хватает питания — кедровых орехов. Люди съедают всё и ничего не оставляют диким животным.

Анализ показал, что только в 2021 году были выданы заключения на вывоз 10 млн 739 тыс. 876 кг орехов из мест естественного обитания кабана и амурского тигра. Зачастую в предоставляемых в Росприроднадзор проектах освоения лесов указывается полное изъятие урожая ореха без учёта потребностей фауны. Властям стоит задуматься над тем, что уровень сбора орехов должен учитывать естественную потребность животных в пище.



