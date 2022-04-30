Реки мелеют, а человечество только повышает потребление пресной воды

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30 апреля 2022, 12:47 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

В России насчитывается свыше 2,5 млн рек, большая часть из них - небольшие. Но, именно они составляют около половины суммарного речного стока страны. Многие из них подвергаются техногенному воздействию. Следственно, в основном реки переносят промышленные загрязнения и под влиянием этого фактора оказываются обширные территории, включая города. Ещё одной проблемой является обмеление рек.

Начиная с 80-х годов наблюдались такие негативные явление, как загрязнение рек и вырубка лесов по их берегам, что приводило к деградации и размыву плодородных почв. Наблюдалось также обмеление рек до катастрофического показателя на 15-40%.

И сейчас можно констатировать, что русла рек по-прежнему избыточно загрязнены и это явление имеет антропогенную природу. Нарушение баланса наносов ведёт к деградации речных бассейнов, увеличению токсичных элементов в химическом составе воды, что приводит к сокращению биоразнообразия. При этом в первую очередь жертвами антропогенного воздействия становятся малые реки с их мелкими и узкими руслами и малым расходом воды. Страдают речные экосистемы и ихтиофауны, а это приводит к ухудшению здоровья населения, употребляющее в пищу воду рек и рыбу, которая в них водится. В первую очередь опасности подвергаются жители малых городов и других населённых пунктов.

Нехватка пресной воды сейчас наблюдается во всём мире. В первую очередь её на себе испытывает население жарких, пустынных или полупустынных регионов планеты, в их числе Ближний Восток, Северная и Южная Африка, Центральная Азия, Южная Европа и Австралия. В настоящее время проблемой стало иссушение и опустынивание ранее плодородных и увлажнённых территорий. Однако учёные пришли к выводу, что в естественном состоянии засушливые года и влажные года во многих регионах Земли чередуются с определённой периодичностью. К такому выводу можно прийти только, если наблюдать за этим явлением на протяжении долгого времени, не менее 90 лет. Но, вмешательство деятельности человека в природные процессы, связанные с созданием водохранилищ, осушением болот, вырубкой лесов вносит значительные коррективы в естественную цикличность вышеуказанного процесса.

Счётная Палата РФ была вынуждена констатировать, что за последние 17 лет (с 2005 года по н/в) протяжённость судоходных русел сократилась вдвое. Причём, никакие технические ухищрения такие, как углубление русла и расширение фарватера - не спасают от сезонного маловодия, наоборот эти действия приводят к ещё большим проблемам и конфликтам межотраслевых интересов. При осушении болот в первую очередь страдают малые реки. Эрозия русел малых рек, также ведёт к их обмелению. На состояние и уровень воды в них влияет наличие топляка, промышленного и бытового мусора, что препятствует поддержанию естественного водотока и приводит к заболачиванию поймы. Также негативно сказывается и наличие избыточного числа артезианских скважин, нещадная эксплуатация которых приводит к деградации подземных водоносных горизонтов. Из-за этого понижается уровень грунтовых вод, затем исчезают родники, за ними ручьи и потом наступает черёд малых рек.

Проблема кроится в расходе воды на бытовые и промышленные нужды. С увеличением населения планеты этот фактор нарастает в геометрической прогрессии. Допустим уже сейчас один взрослый человек в сутки потребляет до 300 литров воды в день. На берегах реки Колорадо (северная Америка) проживает более 60 млн. человек. Только для их обеспечения требуется 18 млн куб м воды в сутки. Не мудрено, что эта река мелеет с каждым готом, а в 2021-м она вообще пересохла.

Река Инд, берущая начало в высоких горах Каракорум обеспечивает водой 90% населения Пакистана, а это почти 187 млн человек, при нормальном потреблении, ежесуточный расход только на бытовые нужды составляет почки 57 млн куб. м воды.

Стоит учесть ещё и тот факт, что промышленность потребляет воды куда больше, чем коммунальное хозяйство. Так для выработки тонны сахара необходимо затратить сто тысяч литров воды. На производство 1 тонны стали понадобится 150 тыс. л воды. Чтобы получить тонну капрона нужно потратить полмиллиона литров воды. Не потому ли вторая (после Янцзы) по протяжённости и полноводности река Китая - Хуанхэ начиная с 1972 года регулярно пересыхает. Крупнейшая австралийская река Муррей из-за избыточного потребления воды местным населением стремительно мелеет вместе со своими притоками. В результате к началу нынешнего столетия её дельта практически перестала существовать. Африканские реки страдают не меньше. Строительство плотины в Эфиопии чуть не привело к крупной региональной войне. В Центральной Африке средняя глубина Озера Чад уменьшилась с 10 м до 1.5 м.

Помимо вышеуказанного на обмеление рек влияет вырубка лесов, их восстановление является насущной необходимостью повсеместно, особенно это касается нашей страны. Кстати, у нас развита прочная практика добычи песка из русел рек. Что это во вред и самой реке и её экосистеме доказывать не надо факты говорят сами за себя. Правительство РФ вроде в целом понимает, что необходимы срочные меры для спасения речной структуры страны. Уже несколько лет запущен национальный проект «Экология». Посмотрим какой эффект даст эта экстренная кампания по расчистке рек.

Научный совет Академии наук Татарстана вынужден был признать, что пойма Волги на территории республики на 80% превратилась в болото. В верхнем течении Волги и его таких крупных притоках как Ока из-за избытка загрязнений не наблюдается процесс самоочищения даже в периоды половодья. Её уровень в руслах, расположенных в Московской и Тульской областях, понизился на 14%.

В Башкирии река Белая обмелела в два раза за последнее 30-летие. В Смоленской области уровень Днепра понизился на один метр. Уровень воды значительно понизился в таких крупнейших российских реках, как: Иртыш, Амур, Енисей, Ока, Урал, список можно продолжать. Взять тот же Дон. За последние 8 лет он значительно обмелел и это видят даже те, у кого слабое зрение. Причина кроется в маловодии его притоков. По данным А. Н. Героева в Воронежской области за последние 55 лет с территории области исчез 31 водоток. До этого там было зарегистрировано 1343 водотока общей длиной 9795 км.

Проблемы не миновали кавказский регион, а конкретно они затронули состояние крупнейшей реки северного Кавказа - Терек. Из-за маловодия притоков, он потерял излучину, что веками до этого находилась в 20 км от Махачкалы. Та же картина наблюдается на Южном Урале. Уровень воды его водоёмов понизился в среднем до 70 см. Это также касается и самой реки Урал в верхнем её течении. У этой реки не смотря на высокий зимний снежный покров уже третий год к ряду не было паводка. И немудрено, на ней созданы 4 крупных водохранилища, 80 гидроузлов, более 3000 плотин. Из нее идёт нещадный водозабор для нужд сельского хозяйства промышленности и для обеспечения коммунальных запросов.

Вслед за малыми реками будут исчезать большие. Мы это уже видели. В результате строительства дамб и гидроэлектростанций, а также растаскивания вод Амударьи и Сырдарьи на ирригационные системы исчезло Аральское море. Его экосистема приказала долго жить. По той же причине наблюдается обмеление Азовского моря. На полив, коммунальные и промышленные нужды идёт значительный перерасход вод крупнейших рек, впадающих в это море, Дон и Кубань. Посмотрим, что в ближайшее время станет с Каспием. О морях сказано, так - к слову.

Нашу цивилизацию ждёт серьёзная нехватка пресной, а особенно питьевой воды. При этом деградация речных систем планеты происходит из-за воздействия на них человека. Казалось бы, он должен об этом задуматься, ан нет. ООН может только констатировать сам факт проблемы, но ничего ради её устранения не делается. Фактически ни одно из государств (включая развитые страны) не предпринимает необходимых мер для спасения рек.