В Курганской области эвакуированы 500 человек из-за природного пожара

В Курганской области полыхает садовое товарищество «Малиновка». Сообщение о природном пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в районе часа дня по Москве, а уже к вечеру 28 апреля из-за сильного ветра огонь перекинулся на дачные строения, сообщает «Россия24».
В результате быстрого распространения огня 500 человек были эвакуированы.
Еще несколько домов огонь полностью уничтожил в селе Моревское на них огонь перешел от горящей травы.
Из-за сильного задымления пришлось перекрыть трассу Екатеринбург – Курган.
По всей Курганской области введен режим ЧС.