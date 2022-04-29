В Курганской области эвакуированы 500 человек из-за природного пожара

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29 апреля 2022, 14:37

Фото: pixabay.com

В Курганской области полыхает садовое товарищество «Малиновка». Сообщение о природном пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в районе часа дня по Москве, а уже к вечеру 28 апреля из-за сильного ветра огонь перекинулся на дачные строения, сообщает «Россия24».

В результате быстрого распространения огня 500 человек были эвакуированы.

Еще несколько домов огонь полностью уничтожил в селе Моревское на них огонь перешел от горящей травы.

Из-за сильного задымления пришлось перекрыть трассу Екатеринбург – Курган.

По всей Курганской области введен режим ЧС.