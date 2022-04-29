Наводнения задерживают посевную на Северных равнинах США и могут вызвать нехватку продовольствия

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29 апреля 2022, 13:07

Фото: pixabay.com

Погодные условия в Северной и Южной Дакоте в последнее время были экстремальными, что привело к задержке посадки, которая, по мнению некоторых, может в конечном итоге вызвать нехватку продовольствия в США, сообщает «Сlimate.news».

Год выдался непростым, были экстремальные условия засухи на большей части Северных равнин и за пределами Дакоты, которые поставили под угрозу посевы пшеницы.

Сейчас в Дакоте сильные зимние штормы, ветра и экстремальные наводнения.

Фермеры в высокопродуктивных сельскохозяйственных регионах этих штатов воздерживаются от того, чтобы положить семена в землю, чтобы избежать их разрушения.

Однако с каждой неделей, когда посевы задерживаются, потенциал урожайности сокращается - и это в то время, когда глобальная цепочка поставок продовольствия уже разрывается и находится на грани полного краха.

Частные синоптики вместе со специалистом по сельскому хозяйству BAMWX предупреждают, что посадки были отложены не только в Дакоте, но и по всему Среднему Западу, достигнув долины Огайо. Некоторым фермерам, возможно, придется подождать, по крайней мере, до мая, чтобы посадить свои культуры из-за влажности выше среднего и значительно ниже средних температур.

Большая часть осадков выпадает в Северной Дакоте и Северной Миннесоте, в то время как условия засухи влияют на близлежащие штаты, такие как Монтана, Небраска, Канзас, Оклахома и вплоть до Техаса.

Главный метеоролог BAMWX Кирк Хинц создал погодную модель, выглядящую через две недели, и она показывает те же температуры ниже среднего и чрезмерные осадки во всех тех же районах.

«Весна до сих пор была наполнена хаосом и неопределенностью для американских фермеров», — сообщает Zero Hedge. «Многие не могут работать на своих полях, потому что тракторы застрянут, поля находятся под водой, а насыщенные водой почвы создают плохую среду для выращивания. Кроме того, холодная погода нарушает потребление питательных веществ растениями и может повредить рассаду очень рано в цикле роста, что может привести к преждевременной смерти».

У фермеров Верхнего Среднего Запада может закончиться время, прежде чем будут запущены даты предотвращения посадки, а это означает, что их культуры не будут посажены в этом году.