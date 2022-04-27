В нацпарке «Красноярские Столбы» вводят месяц тишины

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27 апреля 2022, 15:02

Фото: pixabay.com

С 29 апреля вводится ограничение на посещение нацпарка «Красноярские Столбы» предварительно до 20 мая 2022 года. Такое вынужденное 20-ти дневное ограничение связано, в том числе и с критической пожароопасной ситуацией в пределах ООПТ.

Согласно постановлению Правительства Красноярского края, на территории всего региона вводится особый противопожарный режим, который ограничивает доступ людей в леса, вводит запрет на разведение костров и использование открытого огня, сообщается на сайте Минприроды.

Такая мера в «Красноярских Столбах» вводится уже третий год подряд, закрывая ООПТ на месяц для посещений. В месяц «тишины» птицы начинают гнездование, медведи выходят из берлог, а олени готовятся дать потомство.

Запрет на посещение национального парка – это отсутствие беспокоящих факторов и рисков для животного и растительного мира, которые, даже сами того не желая, несут гости особо охраняемой природной территории», – пояснил директор нацпарка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

Старейший национальный парк в Красноярском крае расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем, был создан в 1925 году общей площадью более 48 тыс. га.