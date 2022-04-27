В национальном парке «Себежский» гнездится колония белой цапли

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27 апреля 2022, 13:02

Фото: pixabay.com

Непременным условием гнездования цапли является наличие поблизости мелководных водоёмов, хорошая кормовая база. Сотрудниками Росприроднадзора в национальном парке «Себежский» с использованием квадрокоптера удалось запечатлеть колонию белой цапли. Часть гнёзд занята гнездящимися парами. В некоторых удалось зафиксировать кладку яиц.

В XIX веке популяция этой птицы была на грани исчезновения. Охотились на нее ради красивого оперения на спине – эргетки, появляющегося в брачный период.

От одной птицы можно получить всего 30–50 эгреток, а чтобы набрался 1 кг этих перьев, нужно было убить 150 птиц. В настоящее время на больших белых цапель охота запрещена, что помогает естественному восстановлению популяции.