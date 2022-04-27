ООН: 50 млрд тонн песка и гравия добывается каждый год

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27 апреля 2022, 12:29

Фото: pixabay.com

ООН призывает к разработке международного стандарта по добыче и улучшению мониторинга наиболее эксплуатируемых ресурсов после воды. Согласно исследованиям, люди добывают 50 миллиардов тонн песка и гравия каждый год, что достаточно для строительства стены высотой 27 метров и шириной 27 метров вокруг планеты.

Песок является наиболее эксплуатируемым ресурсом после воды. Но, в отличие от воды, она не признается в качестве ключевого стратегического ресурса правительствами и промышленностью, что, по словам ООН, должно меняться и быстро, пишет «Тhe guardian».

В докладе ООН приводятся доводы в пользу более строгого мониторинга цепочек добычи и поставок, мер по компенсации связанных с этим потерь видов животных и растений, а также неравномерных социальных и экономических последствий добычи песка.

Учитывая степень и растущую осведомленность о зависимости человека от песка для экономического развития в отраслях, начиная от строительства и заканчивая производством и рядом других быстро развивающихся секторов, исследователи заявили, что срочно необходим фундаментальный сдвиг в понимании и оценке песка.

«Если все наше развитие зависит от песка, он должен быть признан стратегическим материалом», - сказал Паскаль Педуцци, директор Глобальной информационной базы данных о ресурсах Программы ООН по окружающей среде и ведущий автор доклада.

Добыча песка принимает различные формы, от дноуглубления озер и рек до различных видов добычи полезных ископаемых и дробления горных пород, и осуществляется как крупными фирмами, так и частными лицами с помощью рудиментарных инструментов. Нынешние темпы активности намного превышают те, при которых природные запасы песка могут быть пополнены.

«Цель состоит в том, чтобы сместить акцент на песок как товар и материал, который следует рассматривать в том же свете, что и другие минеральные товары - будь то минеральные месторождения, вода, нефть или газ», - сказал доктор Крис Хакни, исследователь из Университета Ньюкасла и еще один из авторов доклада.

Отсутствие управления до сих пор создавало информационную черную дыру вокруг закупок и использования песка. По оценкам Global Aggregates Information Network, производство агрегатов выросло на 4,9% в прошлом году с 42,2 млрд тонн в 2020 году до 44,3 млрд тонн в 2021 году. Но в докладе ООН отмечается: «В глобальном масштабе база поставок песка неизвестна, и доступны только совокупные оценки производства».