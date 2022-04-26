Гренландские ледники и спутник Юпитера имеют схожесть

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26 апреля 2022, 15:03

Фото: NASA / JPL-Caltech / SETI Institute. Геология поверхности ледяного спутника Юпитера Европы

Параллельные ледяные хребты, общая черта на спутнике Юпитера Европе, находятся на ледяном щите Гренландии - и могут указывать на возможную обитаемость Европы, сообщают специалисты на сайте НАСА.

Параллельные ледяные хребты в Гренландии имеют поразительное сходство с хребтами на ледяной луне Юпитера Европе, предполагая, что ледяная оболочка луны может быть пронизана карманами воды.

«Если под хребтами есть карманы воды, у нас есть правильные инструменты, чтобы увидеть их», — сказал Дастин Шредер, доцент Стэнфордского университета и соавтор нового исследования, сравнивающего «двойные хребты» Гренландии с хребтами Европы.

Ученые говорят, что доказательства, собранные до сих пор, показывают, что Европа содержит глубокий жидкий океан, скрытый под ледяной оболочкой, толщиной от 15 до 25 километров. Поскольку лед настолько значителен, большой вопрос о Луне заключается в том, вступает ли что-либо из глубокого океана в контакт с поверхностью.

«Это захватывающе, чтобы это значило, если бы у вас было много воды в ледяной оболочке», — сказал соавтор Грегор Штайнбрюгге, бывший исследователь Стэнфорда, который в настоящее время является планетологом в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. «Это будет означать, что ледяная оболочка на Европе чрезвычайно динамична. Это может облегчить обменные процессы между поверхностью и подповерхностным океаном. Он может идти в обоих направлениях».

По его словам, потенциальные питательные вещества, поддерживающие жизнь на поверхности Европы, возможно, отложенные там другим спутником Юпитера, вулканическим Ио, могут найти свой путь в подповерхностный океан. И химические вещества или другие материалы из недр, указывающие на обитаемую среду океана, могут оказаться на поверхности.

Двойные хребты, наблюдаемые на поверхности Гренландского ледяного щита, образовались, когда вода из близлежащих поверхностных озер стекала в слой непроницаемого льда в ледяном щите. Оказавшись там, водяной карман обезжиривался и ломал вышележащий лед, заставляя пики подниматься с обеих сторон. Нечто подобное может произойти на Европе.

Сейчас необходимо определить, возникли ли хребты на Луне и в Гренландии по одним и тем же основным причинам - и распространены ли водные карманы в ледяной оболочке Европы.

Исследование также подчеркивает растущую синергию между учеными, которые изучают наших планетарных соседей в Солнечной системе, и теми, кто фокусируется на Земле.