Ученые обнаружили, что динго генетически отличаются от домашних собак

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25 апреля 2022, 15:57

Фото: pixabay.com

Динго генетически отличаются от домашних собак, и их эволюция была сформирована окружающей средой Австралии, говорят ученые, которые полностью расшифровали геном динго, пишет «Тhe guardian».

Международная группа исследователей проанализировала генетический состав чистого пустынного динго под названием Сэнди Малики, обнаружив, что динго являются посредником между волками и домашними породами собак.

Исследователи сравнили геном австралийского динго с геномом пяти домашних пород собак — басенджи, боксера, лабрадора-ретривера, немецкой овчарки, немецкого дога, а также гренландского волка.

Используя пять типов технологий секвенирования ДНК, а также эпигенетический анализ, исследователи обнаружили различия между геномом динго и геномом домашних собак.

Одним из них была разница в количестве копий гена, кодирующего амилазу, фермент, который помогает переваривать крахмалистую пищу. Динго, как и волки, имеют только одну копию гена амилазы.

«Породные собаки, которые появились только за последние 200 лет, имеют от двух до 20 копий этого гена», — сказал Мэтт Филд, доцент Университета Джеймса Кука и первый автор исследования. «Это один из явных признаков одомашнивания, и у динго его нет».

Старший автор исследования профессор Билл Баллард из Университета Ла Троуб сказал, что, когда люди впервые начали одомашнивать собак, они кормили животных рисовыми продуктами с высоким содержанием крахмала, создавая селективное давление для собак с несколькими копиями гена амилазы.

Команда также проанализировала динго и немецкую овчарку, обнаружив различия в их микробиомах, в том числе то, что домашняя собака имела более высокие концентрации трех бактериальных семейств, участвующих в расщеплении крахмалистых продуктов.

Люди должны уважать их место в качестве хищника в Австралии, потому что они играют важную экологическую роль. Человеку нужно найти лучший способ сосуществования с ними, чтобы он мог заниматься животноводством, особенно овец, но, чтобы в Австралии по-прежнему оставались динго в окружающей среде.