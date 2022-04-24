Ученые пришли к консенсусу: у птерозавров были перья

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24 апреля 2022, 15:36

Фото: pixabay.com

Столетнее разногласие ученых о том были-ли у динозавров перья завершен. В новом исследовании опубликованным в «Nature» ученые описывают уникальную окаменелость птерозавра с сохранившейся частью разноцветного оперения, найденного в Бразилии, позволившую учёным, наконец, убедиться в том, что перья, а не чешуя, у этих ящеров всё же были. Птерозавры жили бок о бок с динозаврами от 230 до 66 млн лет назад.

Удивительно хорошо сохранившиеся мягкие ткани в мезозойских окаменелостях Tupandactylus imperator возрастом 115 миллионов лет, дали существенное представление об эволюции перьев. Новые данные о разветвленных перьях у птерозавров (летающий вид) свидетельствуют о том, что перья возникли у авеметатарсалийского предка птерозавров и динозавров предположительно в раннем триасе.

В основном гипотезы сходились на том, что ранние перья функционировали и участвовали в основном в терморегуляции.

Перья являются замечательными покровными инновациями, которые тесно связаны с эволюционным успехом птиц и встречаются у различных нептичьих динозавров, начиная со средней юры. Ранняя эволюционная история перьев, однако, остается спорной, поскольку соответствующие окаменелости очень редки.

Небольшой размер и отсутствие вторичного разветвления у перьев птерозавра исключает функции их участия в активном полете, но их оперение плотное и густое с распределением по телу согласуются с терморегуляцией. Это, в свою очередь, созвучно функциональным гипотезам для маленьких, простых перьев у динозавров-тероподов.

Палеонтологи долгое время считали, что динозавры были покрыты чешуей. Так было до тех пор, пока в последние десятилетия не выяснилось, что многие из этих вымерших животных, как и их более поздние потомки — птицы — были покрыты перьями.

Международная группа палеонтологов обнаружила доказательства того, что птерозавры не только носили оперение, но и могли менять цвет своих перьев с помощью пигментов — меланосом. Это не значит, что они меняли цвет уже у выросших перьев, но, как и современные птицы, возможно, могли сезонно или межсезонно линять.

Этот вид птерозавров известен необычной формой черепа, на котором находится большой высокий гребень. В найденной окаменелости был обнаружен пушистый ободок из перьев. В нём были и короткие тонкие перья, похожие на волосы, и пушистые разветвлённые перья.

Исследование имеет важные последствия для понимания эволюции окраски перьев на основе меланасом.

Так как форма меланосом в разных типах перьев птерозавров различалась, у этих животных, по словам учёных, также должен был быть генетический механизм для управления цветом перьев. Эта особенность важна для формирования цветового рисунка и показывает, что окраска была неотъемлемой особенностью даже самых древних перьев.



У современных птиц цвет перьев тесно связан с формой меланосомы. Так как типы перьев птерозавров имеют разную форму, то у них должен был быть генетический механизм, контролирующий цвет их перьев, делают вывод авторы.

Авторы нового исследования также отмечают, что оперение птерозавров выполняло скорее функцию терморегуляции, чем сигнальную или маскировочную.