Первое массовое производства шин из пластиковых бутылок запустили в Германии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 апреля 2022, 14:13

Фото: pixabay.com

Инновационная технология ContiRe.Tex позволяет использовать переработанные пластиковые бутылки для производства автомобильных шин. Полиэфирную нить из пластика полностью заменяет обычный полиэстер в каркасе шины, сообщает «ru.rayhaber».

Немецкая компания объявила о массовом производстве шин из переработанного пластика. Такие шины на 40% легче обычных и обеспечивают на 25% меньшее сопротивление качению, чем самые эффективные серийные образцы.

Кроме того, конструкция концептуальной покрышки подразумевает возможность неоднократной замены протектора — это увеличивает срок службы других компонентов покрышки. На долю вторично переработанных материалов приходится 17% конструкции шины.

На комплект из четырех покрышек идет примерно 60 пластиковых бутылок.