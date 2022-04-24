Первое массовое производства шин из пластиковых бутылок запустили в Германии

Инновационная технология ContiRe.Tex позволяет использовать переработанные пластиковые бутылки для производства автомобильных шин. Полиэфирную нить из пластика полностью заменяет обычный полиэстер в каркасе шины, сообщает «ru.rayhaber».
Немецкая компания объявила о массовом производстве шин из переработанного пластика. Такие шины на 40% легче обычных и обеспечивают на 25% меньшее сопротивление качению, чем самые эффективные серийные образцы.
Кроме того, конструкция концептуальной покрышки подразумевает возможность неоднократной замены протектора — это увеличивает срок службы других компонентов покрышки. На долю вторично переработанных материалов приходится 17% конструкции шины.
На комплект из четырех покрышек идет примерно 60 пластиковых бутылок.