Ученые создают гигантский радар для защиты Земли

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24 апреля 2022, 13:21

Фото: Соцсети

Национальная радиоастрономическая обсерватория создает новую систему радиолокационной защиты, которая будет передавать сигналы от телескопа Грин-Бэнк и отражать их от Луны, сообщает «Хайтек».

Для приема обратного отраженного сигнала будут настроены массивы антенн в США — от Гавайев до Виргинских островов. Комбинация антенн действует как гигантская система радиолокационных изображений с высоким разрешением.

Мощные радиолокационные системы в течение нескольких десятилетий играли важную роль в изучении планет, лун, астероидов и других объектов Солнечной системы. Теперь им отведена «уникальная роль» в планетарной защите, а именно — «обеспечение защиты мира от разрушительных столкновений с астероидами и кометами», как это сформулировано в недавно опубликованном Десятилетнем обзоре планетарной науки и астробиологии.