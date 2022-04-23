Первые в России причалы для электрических речных трамваев протестируют в Москве

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23 апреля 2022, 17:33

Фото: Дептранс Москвы

В Москве начали тестировать первые в России причалы для речных электро-трамвайчиков.

По сообщениям Дептранса Москвы специалисты проверяют причалы на грузоподъемность, устойчивость к нагрузкам от речного течения, волн и ветра. Технологичные причалы круглогодично смогут принимать несколько судов одновременно, а швартовка будет «носом» – это позволит сократить время пути.

Первый трамвайчик запустят уже этим летом – заряжаться он будет во время посадки-высадки пассажиров.

Помимо этого, на причалах будут зоны отдыха, парковка для велосипедов и самокатов, широкие проходы, поручни и пандусы, Wi-Fi и USB.