Изменение климата: В Норвегии стали производить вино

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23 апреля 2022, 16:21

Фото: pixabay.com

Теперь в Норвегии можно растить виноград и делать вино – это стало возможным из-за глобального потепления. Изменение климата толкает виноградники дальше на север и юг к полюсам, пишет «bbc».

Тенденции абсолютно ясны, по словам доктора Грега Джонса, климатолога, который специализируется на производстве винограда и вин и сам является владельцем винодельни Abacela в штате Орегон в США.

Виноград хорошо растёт на 61-м градусе к северу от экватора: в Согнефьорде сейчас плодоносят 20 тысяч виноградных лоз. И если на севере все хорошо, то в традиционных винодельческих регионах – проблемы.

Например, в Бордо за последние пять лет трижды весной были заморозки, а летом солнце греет интенсивнее. Это увеличивает крепость и кислотность вина, отражаясь на вкусе.

Виноградник Слинде, которым Бьорн управляет со своим партнером Халлдисом, находится на самых дальних рубежах этих новых пределов.

Расположенные у Согне-фьорда, самого длинного и глубокого фьорда Норвегии, виноградные лозы растут на склонах, которые ловят солнце, стоя лицом к заснеженным горам.

Бьорн помнит, как фьорд замерзал зимой в детстве, но он говорит, что этого больше не происходит сейчас. Он заметил и другие изменения в погоде за последние годы.

«Я вижу, когда идет дождь, дождь идет больше, но, когда тепло, тоже теплее». Хотя он и беспокоится о состоянии планеты в своей стране, он признает, что, как производитель вина, изменение климата работает в его пользу.

«У нас здесь много света. Это наше преимущество. И у нас холодные ночи. И мы также получаем солнце от отражений от фьорда в крутой склон холма.

«Таким образом, виноград, листья, поглощают много ароматов и впитывают их в кожуру, и мы снова вынимаем их, чтобы сделать хорошие вина».

Но нелегко убедить всех скептиков, что норвежское вино стоит попробовать, говорит Бьорн.

Выиграв золотые медали на норвежских винных соревнованиях, Бьёрн стремится завоевать некоторые международные медали, но говорит, что подозревает, что у него будет шанс только в том случае, если судейство будет «слепым».

«Если бы они знали, что вино пришло из Норвегии, они, вероятно, вообще не попробовали бы его. Но когда это «слепая дегустация», они должны попробовать его, и вы получите то, что заслуживаете, я думаю».

В Бордо это изменение климата ощутимо, по словам владелицы Chateau George 7 во Фронсаке - Салли Эванс.

«У нас было три весенних морозных периода за последние пять лет с тех пор, как я здесь. А до этого, вероятно, их не было 20 или 30 лет. Таким образом, эти экстремальные климатические явления кажутся все более и более распространенными. И это то, что трудно».

Салли говорит, что глобальное повышение температуры также можно попробовать в бокале вина. «Когда у вас более теплая температура, плоды созревают, и в винограде гораздо больше сахара, что дает вам более высокий уровень алкоголя, когда вы ферментируетесь. Алкоголь в вине, вероятно, увеличился примерно на два градуса за последние 30 лет.

В то же время, по ее словам, виноделы приспосабливаются - обрезают поздно лозу, чтобы избежать весенних заморозков, и управляют пологом листьев, чтобы затенить виноград от жаркого солнца.

Она говорит, что как потребители, так и производители должны будут признать, что некоторые устоявшиеся вина будут иметь другой характерный вкус в будущем.