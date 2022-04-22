Краткий отчет о состоянии климата за 2021 год, составленный службой Copernicus

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22 апреля 2022, 15:03

Фото: pixabay.com

Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, а 2021 год стал пятым из семи последних самых теплых лет. Выводы доклада составлены службой Copernicus по изменению климата, основаны на спутниковых наблюдениях, на анализе данных метеонаблюдений, проводимых национальными службами погоды.

В 2021 году несколько регионов были более чем на 2 C градуса выше среднего, включая северо-восточную Канаду и часть Гренландии.

Наиболее низкие температуры на суше были зафиксированы в западной и восточной Сибири, на Аляске, в Австралии и некоторых частях Антарктиды. Температура также была ниже средней в центральной и восточной частях Тихого океана, что связано с условиями Ла-Нинья в начале и конце года.

Исходя из ERA5, среднегодовая глобальная температура в 2021 году была на 0,3 градуса C выше, чем в отчетном периоде 1991-2020 годов. Это было примерно на 1,1 C выше, чем в отчетном периоде 1850-1900 годов, что часто воспринимается как репрезентативный для доиндустриального уровня.

ERA5 предоставляет почасовые оценки большого количества атмосферных, наземных и океанических климатических переменных. Данные охватывают Землю на 30-километровой сетке включая атмосферу, используя 137 уровней от поверхности до высоты 80 км.

Также в отчёте говорится, что Европа пережила год климатического хаоса.

Европейцы пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений, на континент обрушились лесные пожары, наводнения и сильные волны тепла. Летние температуры были примерно на 1 градус С выше среднего показателя за последние три десятилетия, а в Италии даже была зафиксирована температура +48,8° — предварительный рекорд температуры для всей Европы.

Особенно сильная волна тепла в странах Средиземноморья привела к сильным лесным пожарам, которые сожгли более 800 тыс. га в Греции, Турции и Италии, об этом сообщает «Центр ФОБОС».

В то же время рекордное количество осадков привело к разрушительным наводнениям в Бельгии и на западе Германии, в результате которых погибло более 200 человек.