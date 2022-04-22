«Полярно-Уральский» природный парк на Ямале увеличили в три раза

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22 апреля 2022, 14:14

Фото: pixabay.com

В Год экологии в Ямало-Ненецком автономном округе принято решение об увеличении площади и переименовании природного парка «Полярно-Уральский», известного как крупнейшего в мире питомника для овцебыков. Природный парк был создан в 2014 году и после увеличения на 612 тыс. га и составит около 1 млн га, сообщает ТАСС.

Теперь парк будет называться «Ингилор», что переводится с ненецкого как «Ледяное озеро».

Также увеличивается площадь одного из участков Сынско-Войкарского заказника, расположенного в Шурышкарском районе.

Придание новой территории особого статуса необходимо для ограничения хозяйственной деятельности на нескольких водоемах, в том числе на двух реках, которые имеют ключевое значение для зимовки и размножения основных видов сиговых рыб.