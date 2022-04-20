Анапский городской суд осудил директора заповедника за лесной пожар, а заодно и его сына

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20 апреля 2022, 21:43

Фото: Соцсети

ИД «Коммерсантъ» сообщает, что Анапский городской суд вынес приговор - бывшему директору государственного заповедника «Утриш» Олегу Кондратьеву. Чиновник пострадал из-за того, что в августе 2020 года в вышеуказанном ООПТ сгорело 125 гектаров реликтового леса. Ущерб от пожара оценили почти в один миллиард рублей.

Это первый случай в российской юриспруденции, когда директора заповедника отправили для отсидки в места не столь удалённые, из-за лесного пожара. На скамье подсудимых рядом с Олегом Кондратьевым сидел его сын Александр. Оба осуждены за мошенничество, а директор заповедника - еще и за халатность.

Заповедник «Утриш» находится на берегу Черного моря близ Анапы. В позапрошлом году в полдень 24 августа не его территории вспыхнул пожар. На его тушение ушло трое суток. В результате сгорели краснокнижные реликтовые можжевельники, фисташки и самшиты. На их восстановление уйдут многие годы.

В пожароопасный период Олег Кондратьев решил нажиться за счёт увеличения посещения заповедника туристами. По правилам предусматривалось ограничение входа посторонних на территорию ООПТ. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Сына Олег Кондратьев принял на работу в качестве водителя и госинспектора отдела охраны заповедника. Обязанности которого он не выполнял, но получил денежное вознаграждение в размере 190 тыс. руб.

Как установили следователи, глава заповедника, не обеспечив безопасный режим посещения особо охраняемого объекта, допустил незаконное нахождение на его территории туристов, а в последствии не предпринял мер для ликвидации допущенных ими очагов возгорания. Помимо халатного отношения к должностным обязанностям Олегу Кондратьеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. Осенью 2018 года он принял на работу своего сына Александра. По документам молодой человек совмещал должность папиного шофера с обязанностями инспектора, хотя на самом деле инспектором ни дня не работал, необоснованно получив за это свыше 190 тысяч рублей. В результате обвинение в мошенничестве было предъявлено не только отцу, но и сыну.

Директора посадили на 1 год 2 месяца и назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Его сыну присудили 1 год отсидки. Обоих отправили в колонию общего режима.