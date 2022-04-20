В «Шахте «Листвяжная» ограничено право пользование недрами

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 апреля 2022, 17:06

Фото: Соцсети

По итогам заседания Комиссии Федерального агентства по недропользованию, принято решение об ограничении права пользования недрами ООО «Шахта «Листвяжная» по лицензии КЕМ 11819 ТЭ в части добычи полезных ископаемых до утверждения технического проекта разработки Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения, говорится на сайте Росприроднадзора.

Основанием для принятия данного решения явились допущенные нарушения в результате анализа проектной и отчетной документации.

Были выявлены недостатки принятых проектных решений по дегазации угольного пласта и о наличии непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате недропользования.

Устранение допущенных ошибок невозможно без временной остановки осуществления пользования недрами на шахте «Листвяжная».

Также Росприроднадзором установлен факт причинения шахтой ущерба ручью, на сумму свыше 3 млн. рублей.

Напоминаем, пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. В результате происшествия погиб 51 человек, 106 человек пострадали. Среди погибших - 5 спасателей, участвовавших в горноспасательных работах.

До этой аварии, в шахте произошли два крупных происшествия. 24 января 1981 года произошёл взрыв метана в аккумулирующем штреке, погибли 5 человек. 28 октября 2004 года — взрыв метановоздушной смеси, 13 человек погибло.

После происшествия в 2004 году к условным срокам были приговорены девять инженерно-технических работников шахт.

В 2021 году в «Листвяжной» было проведено 127 проверок. Ростехнадзор сообщил о выявлении 914 нарушений. Девять раз шахта приостанавливала работу. Общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей.

Шахтёры считают, что руководство «Листвяжной» заклеивало датчики, скрывая таким образом реальный уровень концентрации метана, чтобы не останавливать добычу угля.