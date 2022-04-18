В Бурятии произошла утечка токсичных веществ на картонной фабрике

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18 апреля 2022, 21:01

Фото: Соцсети

В Бурятии при выбросе токсичных веществ на картонной фабрике погибло пять человек. Правительство республики объявило день траура. Катастрофа случилась вечером в воскресенье. Останки умерших были найдены в коллекторе одного из очистных резервуаров Селенгинского ЦКК вечером 17 апреля, об этом сообщает ИД «Коммерсант».

Местное подразделение СКР сообщило, что погибли двое мужчин и три женщины. Пока непонятно какие токсичные вещества (газ) стали причиной гибели людей. Предстоит патологоанатомическая и судебно-медицинская экспертизы, в ходе которых есть надежда, что будет выявлена истина. К проверке работы картонной фабрики и соблюдения на ней мер безопасности подключилась прокуратура Бурятии.