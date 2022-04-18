Самые ранние свидетельства священного календаря майя, найденные в Гватемале

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18 апреля 2022, 15:36

Фото: pixabay.com

Исследователи Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине, Хизер Херст и Борис Бельтран из колледжа Скидмор и независимый ученый Уильям Сатурно сообщают о самых ранних свидетельствах священного календаря майя в Гватемале. Исследование опубликовано «Рhys.org».

Комплекс пирамид Лас-Пинтурас расположен недалеко от Сан-Бартоло и был местом раскопок в течение ряда лет. Предыдущие исследования показали, что строительство на этом месте началось от 2 300 до 2 200 лет назад и что пирамиды на этом месте были построены в несколько этапов. По мере того, как каждый этап проекта был завершен, части старой структуры сносились.

По мере того, как пирамиды увеличивались в размерах, куски разрушенных структур оставались скрытыми внутри, обеспечивая временную шкалу своего рода строительства комплекса. В этой новой работе исследователи обнаружили фрагменты календаря, просеивая куски стены, украшенной майя того периода, которые были снесены.

Датировка фрагментов древесного угля, найденных в том же слое мусора, что и фрагменты стен, показала, что они датируются примерно 300 и 200 годами до нашей эры, что делает их самыми старыми известными образцами священного календаря майя.

Календарь майя был основан на 260-дневном гадательном календаре, который до сих пор используется некоторыми людьми в некоторых частях Мексики и Центральной Америки сегодня.

В своей работе исследователи обнаружили два куска обломков стены, которые подходят друг к другу. Маркировка включала символы, которые, как известно, использовались для представления символа даты — точки над линией над головой оленя. Он известен как «7 оленей» и представляет собой один из дней в 260-дневном календаре.