Как самые богатые люди мира способствуют глобальному потеплению

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 апреля 2022, 14:32

Фото: pixabay.com

По мере того, как люди становятся богаче, диеты, как правило, диверсифицируются, а потребление мяса растет. Нам нужна была бы вторая Земля, если бы у каждого была диета австралийца или британца. Средний американец в 2019 году съел 53 фунта говядины — самого углеродоемкого мяса — по данным Министерства сельского хозяйства США, пишет издание «Bloomberg».

Но семьи в Аргентине и Уругвае, где выращивается много крупного рогатого скота, потребляют даже больше, согласно отраслевому веб-сайту. Растущий средний класс в развивающихся странах от Китая до Южной Африки ест больше мяса, чем когда-либо.

По данным WIL, 11-минутная поездка в космос, подобная той, которую совершил основатель Amazon Джефф Безос, ответственна за большее количество углерода на пассажира, чем пожизненные выбросы любого из беднейшего миллиарда человек в мире.

Выбросы растут экспоненциально. Самый загрязняющий ассет, суперяхта, в прошлом году показала рост продаж на 77%.

Десятая часть всех рейсов, вылетающих из Франции в 2019 году, была на частных самолетах. Всего за четыре часа эти самолеты, находящиеся в индивидуальном владении, генерируют столько углекислого газа, сколько средний человек в Европейском Союзе выделяет в течение всего года. Четыре пятых людей на планете никогда не садятся в самолет за всю свою жизнь, согласно анализу рынка Boeing.

Это основополагающая идея, лежащая в основе глобальной климатической политики: страны, которые разбогатели, извергая парниковые газы, несут ответственность за сокращение выбросов быстрее, чем те, которые этого не сделали, вкладывая деньги, чтобы помочь бедным странам адаптироваться.

Владение автомобилем, между тем, является одним из самых быстрых способов увеличить углеродный след человека. По данным Международного энергетического агентства, внедорожники были крупнейшим вкладчиком, после питания, в увеличение глобальных выбросов углерода с 2010 по 2018 год. В США на каждые 100 человек приходится около 84 автомобиля, по сравнению с 24 автомобилями в Индии. Но часто существует огромный разрыв и внутри стран. В Сан-Паулу более двух третей мужчин из беднейших 10% будут ходить пешком или ездить на велосипеде на работу, не выделяя углерода.

Когда дело доходит до потребления энергии, разница может быть еще более резкой. Средний человек в Нигерии потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии в год, чем американский телевизор высокой четкости.

По мере того, как все больше бедного населения мира смогут позволить себе спортивные транспортные средства, авиаперелеты, мясо и другие элементы высокоуглеродного образа жизни, политические препятствия для сокращения этих новых выбросов, вероятно, возрастут.

Огромный разрыв между источниками с высоким и низким уровнем выбросов предполагает, что нынешний ориентированный на нацию подход к сокращению выбросов углерода нуждается в переосмыслении.