Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

16 апреля 2022, 17:15 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Фактическая заболеваемость и тяжесть отравления змеиным ядом в настоящее время сильно недооценены. Укусы змей вызывают как инвалидность, так и смертность. Этой напасти чаще всего подвергаются люди, которые участвует в сельскохозяйственных работах в тропических регионах. Новые открытия в области лекарств и терапии просто необходимы для решения этой проблемы.



Целью этого исследования было, во-первых, выявление активных молекул в травах, которые традиционно используются для лечения укуса змеи. Во-вторых, протестировать аналогичные структурно связанные молекулы и, наконец, подготовить и оценить эффективную формулу против интоксикации яда Ophiophagus hannah (королевская кобра).



Народная медицина или фитотерапия издавна используется для лечения укуса змеи во всем мире и подтверждает свою эффективность. А также доступность фактическую и экономическую. Однако активные ингредиенты, содержащиеся в этих травах, по-прежнему нуждаются в изучении, считают исследователи из Фармацевтического отделения Школы наук по проблемам жизни и здоровья Астонского университета, Бирмингем, Англия.



Растения рода Куркума регулярно использовались в Таиланде против интоксикации от укуса кобры, но их очень трудно найти на рынках в Изарне сегодня. Помимо этих трав, есть еще одно - два лекарственных растения, в том числе Andrographis paniculata и Танацетум партениум, которые широко применяются для лечения укуса змей в Индии и Китае. В частности, Андрографис метельчатая используется в Индии в качестве противоядия.



Листья A. paniculata, известной и как Нилавембу, превращали в пасту и наносили местно на участок укуса змеи. Танацетум партениум, член семейства Астровые, которое также известно как Семейство Композитные, представляет собой траву, хорошо известную своими лечебными свойствами.



С древних времен эта трава использовалась греками и египтянами, а также ранними европейцам для лечения ряда заболеваний, такие как головные боли, боли в животе, менструальные боли, суставные боли, лихорадка. Китайцы использовали эту траву из-за ее целебных свойства против насекомых и укусов змей.



Для того, чтобы дополнительно прояснить ингредиенты, которые составляют активные компоненты этих трав и разработку рецептур, которые эффективны против змеиного яда, ученые исследовали и протестировали in vitro антивениновую активность (противоядие) сырых экстрактов, очищенных соединений и некоторые составы против «Фиофаг ханна» яда.



Исследователи изучили Curcuma antinaia и Curcuma contravenenum, две формы куркумина, Andrographis paniculata (Зеленая чиретта) и Tanacetum parthenium (Пижма девичья), традиционно использовавшаяся для лечения лихорадки. Все эти растения протестировали и подготовили в качестве препарата против интоксикации ядом Ophiophagus hannah (королевская кобра).



Затем они проверили этот препарат на крысах, выявив его способность ингибировать нервно-мышечную передачу яда. Эти растительные агенты эффективно обратили вспять вызванное ядом ингибирование мышечного сокращения, в том числе диафрагмы.



«Лабдановый пробный дегид, выделенный из C. contravenenum, был идентифицирован как лучший антагонистический агент в низком микромолярном диапазоне… Испытания на составах самого мощного экстракта C. contravenenum показали, что суппозиторий с витепсолом H15 является эффективным лекарством против яда O. Hannah», — говорится в отчёте исследования.



Это исследование выявило активные соединения, учитывающие антивениновую способность традиционно используемых трав, и предложило наиболее подходящую формулу, которая может помочь в разработке мощных лекарств для лечения от укуса змей в будущем. А натуральные растительные экстракты оказались более стабильными, чем их синтезированные версии.



Еще в результате исследований из куркумы был выделен «Лабдановый пробный дегид, который является лучшим антинейротоксическим агентом, известным на сегодняшний день».



Вместо того, чтобы заставлять пациентов принимать смертельные препараты, такие как ремдесивир, и переходить на аппарат искусственной вентиляции легких, как это делают Соединенные Штаты, правительство Таиланда одобрило использование Andrographis paniculate в качестве средства от укусов.



Также ученые обратили внимание, что Зеленая чиретта, успешно применялась в Таиланде для лечения гриппа Фаучи.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) точное число змеиных укусов неизвестно, но, по общим оценкам, ежегодно 5,4 миллиона человек подвергается укусам змей, что приводит к 2,7 миллиона случаев поражения ядом.



В России обитает 13 видов ядовитых змей, и все они относятся к семейству Гадюковые. Смерть от яда гадюки – редкое явление, но все же такие случаи известны; в европейской части России, по данным Роспотребнадзора, она наступает лишь в 0,3% от всех случаев укусов.



Ежегодно вследствие змеиных укусов в мире происходит от 81 000 до 138 000 случаев смерти и примерно троекратное число случаев ампутаций и других видов пожизненной инвалидности от поражения ядом в результате змеиного укуса.



Укусы ядовитых змей могут вызывать паралич, который приводит к остановке дыхания; нарушению свертываемости крови, что в свою очередь может привести к смертельному кровотечению; необратимую почечную недостаточность; и тяжелые повреждения тканей, что может закончиться пожизненной инвалидностью и ампутацией конечностей.



Наиболее подвержены змеиным укусам сельскохозяйственные работники и дети. По сравнению со взрослыми людьми дети часто страдают от более тяжелых последствий укусов в связи с их меньшей массой тела.



За последние 20 лет ввиду низкого спроса на противоядия несколько производителей прекратили производство, а цены на некоторые антитоксины резко возросли, что сделало лечение не доступным по стоимости для большинства нуждающихся в нем людей. Растущие цены еще больше снижают спрос, вплоть до того, что поставки антитоксинов в некоторые районы страны значительно сократились или прекратились вообще.