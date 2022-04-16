НАСА считает арктический зимний морской лед 2022 года самым низким за всю историю наблюдений

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16 апреля 2022, 14:05

Фото: Джошуа Стивенс/Обсерватория Земли НАСА, nasa.gov

На этом снимке показана средняя концентрация арктического морского льда на 25 февраля 2022 года. Желтый контур показывает среднюю протяженность морского льда за март месяц, когда лед обычно достигает своей максимальной протяженности, как это наблюдалось спутниками с 1981 по 2010 год. Медиана — это среднее значение. То есть половина протяженности была больше линии, а половина меньше, сообщается на сайте НАСА.

Арктический морской лед, по-видимому, достиг своего годового максимума 25 февраля после роста осенью и зимой. В этом году зимняя продолжительность является 10-й самой низкой в спутниковом рекорде, поддерживаемом Национальным центром данных по снегу и льду, одним из распределенных активных архивных центров НАСА.

Протяженность арктического морского льда достигла максимума в 5,75 миллиона квадратных миль (14,88 миллиона квадратных километров) и составляет примерно 297 300 квадратных миль (770 000 квадратных километров) ниже среднего максимума 1981-2010 годов - эквивалентно отсутствию площади льда, немного большей, чем в Техасе и Мэне вместе взятых. Этот максимум связан с 2015 годом как с третьим самым ранним за всю историю наблюдений.

Морской лед увеличивается и уменьшается вместе с сезонами каждый год. В Арктике он достигает своей максимальной протяженности примерно в марте после роста в холодные месяцы и сокращается до минимальной степени в сентябре после таяния в теплые месяцы. В Южном полушарии антарктический морской лед следует противоположному циклу.

Чтобы оценить протяженность морского льда, спутниковые датчики собирают данные о морском льде, которые обрабатываются в ежедневные изображения, каждая ячейка сетки изображений охватывает область примерно 15 миль на 15 миль (25 километров на 25 километров). Затем ученые используют эти изображения, чтобы оценить протяженность океана, где морской лед покрывает не менее 15% воды.

С тех пор, как спутники начали надежно отслеживать морской лед в 1979 году, максимальные протяженности в Арктике снижались со скоростью около 13% за десятилетие, а минимальные протяженности снижались примерно на 2,7% за десятилетие. Эти тенденции связаны с потеплением, вызванным деятельностью человека, такой как выброс углекислого газа, который удерживает тепло в атмосфере и вызывает повышение температуры, считают специалисты НАСА. Анализ температур показывает, что Арктика нагревается примерно в три раза быстрее, чем другие регионы.

Морской лед в Арктике окружен сушей, тогда как морской лед в Антарктике окружен только океаном и, таким образом, может распространяться более свободно. В целом, рекорд морского льда Антарктики показывает тенденцию к небольшому увеличению.

Прирост антарктического морского льда недостаточно велик, чтобы компенсировать потери Арктики.

Лед в обоих регионах помогает регулировать глобальные температуры. Даже если Антарктика получит сбалансированный уровень морского льда во всем мире, потери арктического морского льда все еще могут способствовать дальнейшему региональному и глобальному потеплению.