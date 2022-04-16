В Госдуме законопроект о строительстве в заповедниках и нацпарках доработали ко II чтению

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16 апреля 2022, 13:26

Фото: pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов сообщил, что на особо охраняемых природных территориях позволят строить только линейные сооружения и социальные объекты, Байкальскую зону исключили из документа, сообщает ТАСС.

По его словам, второе чтение законопроекта предполагается в ближайшее время, дата пока не определена. Перед вторым чтением удалось найти компромисс между позициями нескольких комитетов Госдумы.

Данная мера направлена на поддержку развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Также кроме строительства линейных объектов, дорог, трубопроводов, школ, детских садов и больниц, которые будут утверждаться правительством России, других строек не будет. Строительства частной собственности, жилья не будет, земли выводиться просто так под стройку не будут.

«Законопроект вызвал много вопросов у нашего комитета и многих думающих людей, связанных с экологией. Наш комитет сумел высказать свою озабоченность, поэтому огульной застройки заповедников и парков не будет. Также закон имеет действие до 2024 года: если ситуация нормализуется, то, скорее всего, его можно будет приостановить или продлить, если он будет работать с пользой для государства и природоохранной деятельности», - добавил Фетисов.

Законопроект также предусматривает упрощение оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства.