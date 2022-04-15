Законопроект, регламентирующий деятельность геопарков внесли в парламент Башкирии

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15 апреля 2022, 14:01

Фото: pixabay.com

Законопроект о геопарках внесен в парламент Башкирии, он регламентирует порядок создания геопарков, а также направлен на упорядочение их научной и хозяйственной деятельности, сообщает ТАСС.

Геопарки в России созданы сравнительно недавно и имеют особый охраняемый статус. На территории геопарка наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород или месторождений полезных ископаемых.

В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными таблицами.

«Законопроектом закрепляется понятие «геопарк», регламентируется порядок создания геопарков в Республике Башкортостан, и утверждение их границ. Предусматривается осуществление государственной поддержки развития геопарков и их управления», - исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по туризму Ринат Фаткуллин в четверг на заседании комитета Госсобрания.

В Башкирии создано два геопарка, один из них – «Янган-Тау» - включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Он создан в 2017 году и располагается в Салаватском районе республики, на его территории расположены разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау, считающиеся геологическими объектами международного значения из-за уникальных слоев, возраст которых достигает 10 млн лет.

Геопарк «Торатау» расположен на территории башкирских шиханов в Ишимбайском районе и создан в 2018 году. Шиханы являются древними коралловыми рифами, образовавшимися на дне Пермского моря. Их возраст - более 230 трлн лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites.